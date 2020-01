Elastyczne ekrany i konsole PC - sprzęt komputerowy na CES 2020

Firmy Intel, Lenovo i Dell zaprezentowały na targach CES w Las Vegas prototypy laptopów z elastycznymi ekranami dotykowymi w miejscu klawiatury. Propozycją dla graczy jest natomiast tablet Alienware UFO z doczepianymi kontrolerami porównywany do Nintendo Switch.

Chiński koncern Lenovo z siedzibą w Pekinie po raz pierwszy zaprezentował komputer ze składanym ekranem w maju 2019 r. Na zainaugurowanych w poniedziałek targach CES w amerykańskim stanie Nevada producent przedstawił wersję przedpremierową urządzenia ThinkPad X1 Fold z systemem Windows 10 i procesorami Intela.

Wewnętrzną część składanego ThinkPada w całości zajmuje elastyczny, 13,3-calowy dotykowy ekran 4:3 OLED o rozdzielczości 2048x1536 pikseli. Wraz z opcjonalną klawiaturą bezprzewodową i podstawką urządzenie składa się jak książka i może być stosowane jako tablet lub laptop. Do sprzedaży ma trafić jeszcze w 2020 r.

Produkująca podzespoły amerykańska firma Intel również pracuje nad komputerami z elastycznymi wyświetlaczami. Na targach CES producent zaprezentował prototyp Horseshoe Bend. W porównaniu z propozycją Lenovo urządzenie jest większe - po rozłożeniu 17,3-calowe - jednak również zostało wyposażone w jednolity elastyczny, dotykowy ekran OLED po wewnętrznej stronie zawiasów. Jego podstawą ma być nowa architektura procesorów 10nm Tiger Lake - według Intela eliminująca m.in. zapotrzebowanie na aktywne chłodzenie.

Prace nad własnymi komputerami przenośnymi z dodatkową powierzchnią wyświetlania prowadzi także Dell. Teksański koncern zaprezentował w Las Vegas dwa prototypowe urządzenia: Concept Duet oraz Concept Ori.

Duet opiera się na bardziej konserwatywnym rozwiązaniu i przypomina obecnie dostępne na rynku laptopy typu 2w1, z tą różnicą, że miejsce klawiatury i gładzika w całości zajmuje drugi duży ekran dotykowy Full HD. Urządzenie może być też stosowane jako tablet. Bardziej futurystyczny Ori jest bliższy propozycjom Intela i Lenovo przez zastosowanie pojedynczego dużego, elastycznego ekranu QHD+. Producent nie ujawnił szczegółów technicznych urządzeń.

Własną propozycję z myślą o graczach pokazała na CES również należąca do Della spółka Alienware. Concept UFO ma być niewielkim, 8-calowym tabletem do gier opartym na systemie Windows 10. Uczestnicy targów wskazują na podobieństwa urządzenia do popularnej konsoli Nintendo Switch. Podobnie jak ta ostatnia, UFO ma obejmować doczepiane kontrolery oraz stację dokującą pozwalającą na podłączenie do większego ekranu, a także myszy i klawiatury. Dotychczas nie wiadomo, czy koncept zostanie zrealizowany w wersji komercyjnej.