Electronic Arts nie weźmie udziału w GDC z powodu koronawirusa

Wydawca i producent gier wideo Electronic Arts odwołał udział w tegorocznej edycji branżowego Game Developers Conference w San Francisco. Z obecności zrezygnowało już kilkanaście firm, w tym Facebook i PlayStation - podał we wtorek serwis GamesIndustry.biz

"Biorąc pod uwagę nowe ogniska choroby w kolejnych regionach zdecydowaliśmy się podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, by chronić naszych pracowników. Ograniczyliśmy m.in. podróże biznesowe" - wskazała firma.

"Odwołujemy nasz udział w GDC i ograniczamy obecność na innych wydarzeniach branżowych. Stale monitorujemy rozwój sytuacji i będziemy odpowiednio dostosowywać wytyczne dla pracowników" - dodano.

Organizowane od 1988 r. Game Developers Conference to jedno z głównych dorocznych wydarzeń światowej branży oprogramowania rozrywkowego. Towarzyszą mu m.in. gala nagród Game Developers Choice Awards (GDCA) oraz konferencja producentów gier niezależnych: Independent Games Festival (IGF). Tegoroczna edycja GDC ma się odbyć w dniach 16-20 marca w kalifornijskim San Francisco.

Według organizatorów GDC spośród ok. 550 firm biorących udział w konferencji dotychczas kilkanaście zgłosiło zmianę planów w związku z epidemią koronawirusa. Poza EA udział odwołały m.in. firmy PlayStation (Sony), Facebook i Kojima Productions.

Facebook pomimo odwołania udziału swoich przedstawicieli zapowiedział, że wciąż planuje wirtualnie ogłosić na konferencji swoje plany. Chodzi szczególnie o przyszłość należącej do koncernu firmy Oculus rozwijającej technologię wirtualnej rzeczywistości (VR).

Japońska firma Sony, która jest właścicielem marki PlayStation, w przesłanym mediom oświadczeniu stwierdziła, iż rezygnacja z udziału w konferencji "wydawała się być najlepszym wyborem ze względu na zmieniającą się z dnia na dzień sytuację i ograniczenia w podróżach związane z koronawirusem".

Sony już wcześniej odwołało udział w innym festiwalu branży gier w USA - PAX East. PlayStation miało tam zaprezentować ponad 20 nowych gier, w tym długo oczekiwany tytuł "The Last of Us 2". O swojej decyzji firma poinformowała na tydzień przed planowanym w Bostonie wydarzeniem.