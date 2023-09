Elektryczne Solarisy wzmocnią w Opolu flotę autobusów MZK

Opolskie MZK otrzyma 9 nowych autobusów elektrycznych. Jak poinformowała Ewelina Laxy, rzeczniczka prasowa miejskiej spółki, koszt zakupu nowych pojazdów to około 34 mln złotych, z czego 20 mln to dofinansowanie NFOŚ.

Według informacji udzielonych PAP przez opolskie MZK, obecnie do obsługi miejskiej komunikacji wykorzystywane są 92 autobusy spalinowe i 5 elektrycznych. Wszystkie pojazdy wyposażone są w silniki diesla spełniają najwyższe wymogi norm emisji spalin - Euro5 i Euro6. Jednak pomimo tego, że Opole ma jedną z najnowocześniejszych w kraju flotę autobusów, to w coraz większym stopniu stawia na pojazdy elektryczne.

"Pierwszych pięć autobusów elektrycznych wyjechało na miejskie trasy w sierpniu 2022 roku. W tym roku do Opola przyjedzie 8 nowych +elektryków+. Pojazdy dostarczy Solaris Bus&Coach. Oferta została wybrana w drodze przetargu. Solaris zaproponował wykonanie zadania za 31,8 mln złotych. Będzie to sześć autobusów dwunastometrowych oraz dwa przegubowe. Miasto rozstrzygnęło właśnie przetarg o wartości 34 mln złotych na 9 kolejnych pojazdów marki Solaris klasy MAXI, o długości około 12 metrów i mogące przewozić do 80 pasażerów" - poinformowała Ewelina Laxy.

Oprócz zakupu pojazdów, Opole zainwestowało w infrastrukturę. W ramach projektu, w zajezdni powstały ładowarki, a na pętli przy ulicy Prószkowskiej pantograf. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 21 milionów złotych, z czego 14 milionów pochodziło z dofinansowania Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Planowane jest także rozbudowanie sieci o ładowarki dwustanowiskowe w zajezdni MZK oraz pantograf przy ulicy Pużaka.

Obecnie średni wiek pojazdów w MZK Opole to około 6 lat. Co ważne, w obsłudze tych nowoczesnych pojazdów wykorzystywane są proekologiczne rozwiązania: w zajezdni są zamontowane słupki dystrybucyjne, które zaopatrują autobusy w sprężone powietrze i energię elektryczną z paneli. Energia i powietrze pobierane z tych dystrybutorów są niezbędne do ogrzania wnętrza pojazdów zimą, czy uruchomienia systemów pneumatycznych pojazdu. Bez tego typu wsparcia, aby pojazdowi stojącemu w garażu "napompować" zawieszenie czy nagrzać kabinę, konieczne było uruchomienie silnika autobusu, co powodowało zużycie dodatkowego paliwa i skracało żywotność silnika.