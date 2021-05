Elektryki źródłem cennych metali. Polska ma tu swoją rolę do odegrania

Na całym świecie trwa wyścig inżynierów, by jak najefektywniej rozłożyć "elektryki" na elementy pierwsze. Szczególnie atrakcyjny biznesowo wydaje się recykling akumulatorów litowo-jonowych. Polska jako jedno z europejskich centrów produkcji tego typu baterii powinna włączyć się w ten nurt.

Polska ważnym centrum

Podobnie działają konkurenci. Redwood Materials z siedzibą w Nevadzie skupia się na przetwarzaniu odpadów fabrycznych powstających przy produkcji akumulatorów. SungEel HiTech, największa firma południowokoreańska zajmująca się recyklingiem akumulatorów, obiecuje zaś wprowadzenie wkrótce technologii odzysku grafitu, który byłby na tyle czysty, że posłużyłby ponownie do produkcji anod.Drugą grupą inwestującą w recykling są liderzy rynku produkcji akumulatorów samochodowych. W Chinach na czoło wysunął się Guangdong Brunp, spółka zależna CATL, największego na świecie wytwórcy tych popularnych „baterii”. Przedsiębiorstwo chwali się przerobem 120 tys. ton odpadów rocznie w sześciu centrach.Podobną drogę obrał obecny także w Polsce Northvolt, dostawca akumulatorów litowo-jonowych dla europejskich producentów EV. Przy swojej szwedzkiej fabryce jest w stanie odzyskiwać miedź, nikiel, mangan, kobalt i lit. We współpracy z norweskim Hydro – być może wkrótce również aluminium. Firma ma nadzieję, że połowa składu jej nowych akumulatorów w 2030 r. będzie pochodzić ze zużytych urządzeń.Trzecia grupa firm stara się połączyć pozyskiwanie materiałów z przyrody z ich odzyskiwaniem. Taką drogę obrał chiński Gangfeng Lithium, jeden z głównych producentów litu do akumulatorów, który obecnie stara się uzyskiwać ten pierwiastek także ze starych urządzeń.Ostatnią, a być może w przyszłości najważniejszą, grupę stanowią sami producenci samochodów elektrycznych. Z recyklingiem akumulatorów do elektryków eksperymentuje Tesla, która obiecuje założyć podobne centra przy fabrykach w Nevadzie i Szanghaju. Oddział recyklingu pracuje dla Volkswagena w dolnosaksońskim Salzgitter.To właśnie producenci pojazdów mają być może największe szanse zdominować rynek odzysku, ponieważ potencjalnie mogą tak zaplanować produkcję samochodów i ich komponentów, by jak najprościej ponownie wykorzystać materiały. Dotychczas ich główny wysiłek był skupiony na zwiększaniu pojemności akumulatorów tak, by samochody miały jak największy zasięg. Wytworzenie (prawie) „zamkniętego obiegu” surowców może być następnym wielkim celem branży.Polska staje się jednym z ważnych europejskich centrów produkcji akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektrycznych i systemów do hybryd plug-in. Wedle danych GUS na koniec zeszłego roku wartość eksportu branży wyniosła ponad 400 mln euro.Lider polskiego rynku tych urządzeń, LG Energy Solutions (dawniej LG Chem), rozbudowuje swoją dolnośląską fabrykę, a inne firmy zwiększają swoje moce produkcyjne lub planują to zrobić w najbliższej przyszłości. Northvolt zamierza w gdańskiej fabryce wytwarzać systemy do magazynowania energii z OZE.Odzyskiwanie surowców z produkowanych urządzeń wydaje się ważne dla przemysłu samochodowego. Być może starając się przyciągnąć do Polski producentów sprzętu, warto również jednocześnie ściągać obiecujących innowatorów w recyklingu. Przy rosnących cenach metali bliskość ich alternatywnego źródła z recyklingu może utrwalać przewagi konkurencyjne Polski.