Elon Musk chce wysłać astronautów w kosmos już na wiosnę

Po udanym teście systemu ucieczkowego statku kosmicznego Dragon Elon Musk nie zatrzymuje się. We współpracy z NASA szef SpaceX ma w planie wysyłać ludzi na orbitę w kwietniu 2020 roku. SpaceX konkuruje z Boeingiem. Ta firma także rozwija i testuje swój system wynoszenia astronautów na orbitę.

Crew Dragon separating from Falcon 9 during today’s test, which verified the spacecraft’s ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency on ascent pic.twitter.com/rxUDPFD0v5





SpaceX jest od kilku miesięcy bardzo aktywne. Realizując program Starlink firma wysłała jesienią w kosmos 60 niewielkich satelitów, które mają zapewnić globalny dostęp do internetu szerokopasmowego. Docelowo takich satelitów na być ponad 30 tys. SpaceX jest od kilku miesięcy bardzo aktywne. Realizując program Starlink firma wysłała jesienią w kosmos 60 niewielkich satelitów, które mają zapewnić globalny dostęp do internetu szerokopasmowego. Docelowo takich satelitów na być ponad 30 tys.



16 stycznia Elon Musk niey zatrzymywał się jednak tylko na orbicie okołoziemskiej. Tego dnia nakreślił odważny plan dotyczący Marsa. Chcę wysłać na tę planetę (i z pootem na Ziemię) w ramach programu Starship statek zdolny pomieścić 100 osób.



Czytaj też: 16 stycznia Elon Musk niey zatrzymywał się jednak tylko na orbicie okołoziemskiej. Tego dnia nakreślił odważny plan dotyczący Marsa. Chcę wysłać na tę planetę (i z pootem na Ziemię) w ramach programu Starship statek zdolny pomieścić 100 osób.Czytaj też: Żart Elona Muska po 4 latach może stać się rzeczywistością

Krytyczne kilka miesięcy

Statek SpaceX ma wynieść na orbitę kosmonautów w kwietniu, choć sama konstrukcja Dragon do tych lotów ma być przygotowana jeszcze w marcu. Statek ma przejść jeszcze końcowe testy przed oddaniem do użytku.Znaczenie przeprowadzonego kosmicznego testu jest nie do przecenienia. Od postępów tych prac zależy, czy uda się sprostać celowi NASA, by w połowie 2020 r. dysponować statkami, jakie wynoszą na orbitę ludzi. Amerykanom bardzo zależy na dotrzymaniu terminów, bo opóźnienia w lotach źle wyglądają wizerunkowo. Test, który właśnie przeprowadzono, sam był opóźniony - pierwotnie miał się odbyć w połowie 2019 r. Przesunięto go po kwietniowej awarii systemu. Dochodzenie w ramach SpaceX udowodniło, że prawie rok temu doszło do do awarii statku Dragon. Jego kolejne testy kolejno przesuwano.Obok SpaceX także Boeing stara się dopracować swoją kapsułę do operacji kosmicznych. W 2014 r. NASA zapewniła obu firmom finansowanie na poziomie 4,2 miliarda dolarów dla Boeinga i 2,5 miliarda dla SpaceX z nadzieją na bezpieczne kapsuły do lotów załogowych właśnie w 2020 r.Firma bardziej znana z produkcji samolotów przeprowadziła swój test systemu do transportu ludzi na orbitę 4 listopada 2019 r. W przypadku tego testu jednak nie wszystko się udało. Jeden z asekuracyjnych spadochronów Starlinera nie otworzył się. O ile usterka ta nie zagrażała lądowaniu, to w Boeingu trwa dochodzenie, dlaczego doszło do takiej nieprawidłowości. Mimo to jesienny test uznano za sukces.Czytaj też: Astronauta z Apollo 15 dla WNP.PL: Człowiek byłby już na Marsie