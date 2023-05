Elon Musk nie ma racji w sprawie sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja - jak każda nowoczesna i rozpalająca wyobraźnię w danym momencie technologia - będzie tym, na co jej pozwolimy, gdyż jest rozwinięciem działalności człowieka, a nie odrębnym bytem - mówi WNP.PL Wojciech Ozimek, współzałożyciel i wiceprezes spółki One2Tribe.

Z Wojciechem Ozimkiem rozmawiamy o sztucznej inteligencji i jej postrzeganiu przez społeczeństwo - od bezkrytycznie chwalących tę technologię entuzjastów, do sceptyków, widzących w niej ogromne zagrożenie dla człowieka.

- Nie zgadzam się z Elonem Muskiem, który twierdzi, że sztuczna inteligencja to największe zagrożenie naszej cywilizacji. Patrząc pod kątem historycznym, ze sztuczną inteligencją będzie najprawdopodobniej tak jak z każdą nowoczesną i nie do końca znaną szerszemu gronu na dany moment technologią - będzie ona tym, na co jej pozwolimy - mówi WNP.PL Wojciech Ozimek, który był uczestnikiem XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja, jak i rozwiązania na niej bazujące to baza wiedzy, zbiór danych o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowym. Nie jest to równorzędny twór, to rozwinięcie działalności człowieka, a nie odrębne i samostanowiące o sobie narzędzie służące do jego zastąpienia - uspokaja nasz rozmówca.

Wojciech Ozimek wskazuje także na analogię między sztuczną inteligencją obecnie a internetem przed dwudziestoma laty czy wejściem do naszej codzienności social mediów, które otworzyły nas na świat w sposób niepojęty dla starszych pokoleń.

Nasz rozmówca odniósł się także do szału medialnego, jaki wywołuje obecnie sztuczna inteligencja, nazywając go zdecydowanie przesadzonym.

Zobacz cały wywiad z Wojciechem Ozimkiem, wiceprezesem i współzałożycielem spółki One2Tribe:

One2tribe oferuje platformę pozwalającą sterować zachowaniami pracowników w celu poprawy wskaźników biznesowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

