Elon Musk odpowie na zarzut zniesławienia płetwonurka, którego nazwał "pedo guy"

Szef firmy Tesla Elon Musk odpowie we wtorek przed sądem na stawiany mu zarzut zniesławienia. Menedżer pokłócił się z brytyjskim płetwonurkiem ratującym dzieci uwięzione w tajlandzkiej jaskini i określił go jako "pedo guy" - podała agencja Associated Press.

Sąd w Los Angeles ma rozsądzić, czy wiadomości Muska na Twitterze można uznać za zniesławienie brytyjskiego płetwonurka Vernona Unswortha, który pomagał przy ubiegłorocznej akcji ratunkowej 12 chłopców z drużyny piłkarskiej i ich trenera, uwięzionych w zatopionej jaskini Tham Luang na terytorium Tajlandii.

Po tym jak Musk zapowiedział chęć pomocy w akcji ratunkowej i budowę miniaturowej łodzi podwodnej do wydobycia osób z jaskini Unsworth ocenił, że pomysł nigdy nie zadziała. Nazwał inicjatywę "chwytem PR-owym" i wskazał, że Musk "może wsadzić sobie łódź podwodną tam gdzie go zaboli".

Dwa dni później w serii wiadomości menedżer Tesli skrytykował działania ratowników, kończąc wątek frazą "przepraszam peddo gościu, sam się o to prosiłeś".

Użyta fraza "pedo guy" została szeroko zinterpretowana przez użytkowników Twittera jako pomówienie Unswortha o pedofilię. Jedna z osób szybko skomentowała wybuch dyrektora, pisząc "Ok, przepraszam, ale on nazywa kolesia, który znalazł te dzieci pedofilem. Pokazałeś klasę Musk". Dyrektor odpowiedział na to "założę się z tobą o podpisanego dolara, że to prawda".

Musk usunął później wiadomości i przeprosił za napisane w gniewie wpisy. Utrzymywał też, że w RPA, w którym się wychowywał, określenie to jest powszechne i nie ma wydźwięku pedofilskiego, a służy do atakowania wyglądu oraz zachowania starszych mężczyzn. Ma być równoznaczne z "odrażającym starym człowiekiem".

Prawnicy Unswortha wyśmiali tę próbę tłumaczenia, wskazując, że jest ona sprzeczna z tweetem dyrektora Tesli o zakładzie z dolarem. Strona pozywająca wskazała też, że Musk wynajął prywatnych detektywów, którzy mieli znaleźć dowody na molestowanie dzieci przez brytyjskiego płetwonurka, jednak nic nie wskórali.

Associated Press wskazało, że w e-mailach dla serwisu BuzzFeed Musk otwarcie sugeruje już, że Unsworth jest "gwałcicielem dzieci", który przeprowadził się do północnej Tajlandii by "znaleźć sobie dziecięcą narzeczoną, która w tym czasie miała 12 lat". Nie podał żadnych dowodów na swoje tezy.

Strona Unswortha domaga się nieokreślonej sumy odszkodowania za poniesiony ból, cierpienie i wyczerpanie emocjonalne. Obrońcy Muska odpierali próby zmuszenia dyrektora do ujawnienia jego dokumentacji finansowej w celu oszacowania jego majątku. Określono jednak, że jego wartość przekracza 20 mld USD.

AP przypomniało, że tweety Muska są też powodem ugody o wartości 40 mln USD z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Agencja wielokrotnie wzywała dyrektora do zaprzestania praktyki dzielenia się na Twitterze informacjami, które mogą wpłynąć na wyniki giełdowe spółki Tesla. Musk zgodził się, by prawnicy firmy zatwierdzali jego wiadomości.

W późniejszym czasie SEC powtórnie wezwał go do sądu, wskazując, że złamał zapisy pierwszej ugody. Druga sprawa skończyła się jeszcze ostrzejszymi ograniczeniami w pisaniu wiadomości dot. wyników Tesli.