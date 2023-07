Elon Musk pogrąża Twittera. Serwis zalicza kolejną awarię, nie działa też ChatGPT

Twitter zalicza kolejną z serii wielu awarii w tym roku. Problemy zgłaszają też użytkownicy darmowego czatbota opartego o sztuczną inteligencję, ChatGPT.

Ponad 6 tys. osób zgłosiło dziś problemy z działaniem Twittera, czyli platformy społecznościowej Elona Muska. W aplikacji faktycznie ciężko jest odświeżyć własne posty i pojawia się komunikat o błędzie.

Użytkownicy zwracają również uwagę na problemy aplikacji ChatGPT, której właścicielem jest OpenAI, a jednym z głównych inwestorów był Musk.

Odkąd ekscentryczny milioner przejął portal społecznościowy, Twitter notuje rekordową liczbę awarii. Musk zdecydował się w ciągu ostatnich miesiącach na potężne cięcia kadrowe, które miały przynieść firmie oszczędności i poprawić jej wyniki finansowe.

Na razie jednak zabiegi Muska nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, bowiem portal pod koniec maja był wart 15 mld dolarów, a więc zaledwie 1/3 tego, ile zapłacił za niego Musk (44 mld dolarów).

Ostatnia poważna awaria Twittera miała miejsce zaledwie tydzień temu. Musk nałożył wówczas użytkownikom limity na liczbę oglądanych twittów, przy czym więcej mogli zobaczyć ci, którzy wykupili płatną subskrypcję.

Wówczas doszło do masowej migracji wielu użytkowników na mniej znany portal Mastodon. Przyczyniło się to również do ogromnego sukcesu dopiero co uruchomionego serwisu Mety Marka Zuckerga – Threads, który zanotował rekordową liczbę zalogowanych użytkowników. Platforma zyskała ponad 100 milionów użytkowników w ciągu pięciu dni od jej uruchomienia.

Threads do złudzenia przypomina Twittera, przez co Musk oskarżył Zuckerberga o kradzież tajemnicy handlowej.