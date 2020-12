Elon Musk przeniósł się z Kalifornii do Teksasu na "linię frontu"

Zarządzający firmami Tesla i SpaceX miliarder Elon Musk przeniósł się z Kalifornii do Teksasu. W wywiadzie dla gazety "Wall Street Journal" określił ten stan "linią frontu", a samego siebie - "generałem". Media wskazują z kolei na względy fiskalne przeprowadzki.

W rozmowie z Mattem Murrayem z "WSJ" Musk wymienił prace prowadzone przez SpaceX nad statkiem kosmicznym Starship w południowej części stanu Teksas oraz powstającą w okolicach stołecznego Austin nową amerykańską montownię Tesli jako swoje "dwa największe przedsięwzięcia na tę chwilę". Porównał przy tym swoją rolę jako szefa obu spółek do dowódcy, który "nie może kryć się w wieży z kości słoniowej".

Szef Tesli dodał, że "oddziały walczą z większym oddaniem, widząc generała na linii frontu". Skrytykował zarazem dyrektorów innych firm technologicznych, jego zdaniem bardziej skupionych na zachwalaniu własnych produktów zamiast pracy nad ich rozwojem. Ocenił również, że koncerny skupione w Dolinie Krzemowej mają obecnie zbyt duże wpływy na świecie i wyraził przypuszczenie, że w przyszłości ulegnie to zmianie.

Także inne wypowiedzi menedżera dla "WSJ" nacechowane były metaforyką militarną. Odpowiadając na pytanie o zapowiedziane we wtorek podniesienie kapitału Tesli o kolejne 5 mld dolarów (po raz drugi w ostatnich miesiącach), Musk wyraził zapotrzebowanie na "wzmocnienie zaplecza" (ang. war chest - dosł. fundusz na prowadzenie działań wojennych). Wskazał przy tym na zamiar "znacznego zredukowania długów i zwiększenia bezpieczeństwa firmy".

Decyzja miliardera z Republiki Południowej Afryki o przeniesieniu się z Kalifornii do Teksasu może być odczytywana także w innych niż sugerowane przez niego kategoriach - zauważa we własnym środowym komentarzu agencja Reutera. Jak wskazuje, podczas gdy w zachodniej Kalifornii obowiązują jedne z najwyższych stawek podatkowych w całych Stanach Zjednoczonych, w południowym Teksasie w ogóle nie jest pobierany np. podatek dochodowy od osób fizycznych. Tamtejsze władze mogą też oferować inne ulgi fiskalne dla obecnie drugiego najbogatszego człowieka na świecie.

Na fali serii pozytywnych sprawozdań kwartalnych - po latach nierentowności - pomimo pandemii, notowania Tesli wzrosły od początku roku o ponad 670 proc., pozostawiając daleko w tyle pod względem wyceny giełdowej wielokrotnie większe tradycyjne koncerny motoryzacyjne. W rezultacie szacunkowy majątek osobisty Muska - założyciela, szefa i największego udziałowcy spółki - wzrósł w ciągu roku z ok. 27 mld dolarów do ponad 155 mld dolarów. W rankingach najbogatszych sytuuje go to tuż za szefem Amazona, Jeffem Bezosem.