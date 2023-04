Elon Musk przez Twittera ma teraz "ekstremalnie bolesną pracę"

W dzisiejszym wywiadzie dla brytyjskiego BBC Elon Musk stwierdził, że zarządzanie Twitterem okazało się być "bolesne" i "stresujące". Amerykański miliarder deklaruje, że chętnie sprzedałby portal, gdyby pojawił się odpowiedni kupiec.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Elon Musk kupił Twittera za 44 miliardów dolarów w październiku 2022 roku. Przyznał, że ostatecznie podjął tę decyzję, ponieważ zmusiła go do tego decyzja sądu.



Powiedział w BBC, że praca w Twitterze jest "ekstremalnie bolesna" i to "nie jest impreza". Jak dodał, z pewnością się nie nudzi, a prowadzenie portalu przypomina mu jazdę kolejką górską. Mimo wszystko uznał, że zakup portalu, był właściwą decyzją.

Amerykański miliarder przyznaje, że czasami ma tyle pracy, iż śpi w biurze, a także, że publikując niektóre Tweety "strzelił sobie w stopę". Zapewnił również, że Twitter wychodzi z finansowego dołka, a wielu reklamodawców zaczęło wracać. Odnosząc się również do masowych zwolnień mówił, że nie były one łatwe. Musk zdecydował się zredukować liczbę personelu z 8000 do 1500 osób.

Zwolnienie przez Muska wielu osób z kompetencjami technicznymi wzbudziło obawy o stabilność platformy. Miliarder przyznał, że ostatnio portal doświadczył wielu awarii, ale według niego obecnie działa on bez zarzutów.

Elon Musk odniósł się także do zarzutów ekspertów, że odkąd przejął portal, znacznie wzrosła ilość rozpowszechnianej za jego pośrednictwem dezinformacji i mowy nienawiści. Ostatnio przeprowadzone badania potwierdzają, że faktycznie to rosnący problem Twittera. Musk zaprzeczył tym oskarżeniom, twierdząc, że jest zupełnie odwrotnie, a jego wysiłki zmierzające do skasowania botów – kont prowadzonych w sposób zautomatyzowany nie przez człowieka – zmniejszą ilość dezinformacji.

BBC zapytało też właściciela Twittera o jego opinie na temat dziennikarzy publikujących na jego portalu. Musk odpowiedział, że ma większe zaufanie do „zwykłych ludzi,” niż do dziennikarzy.

Osobisty majątek Elona Muska jest szacowany na 190 miliardów dolarów, co czyni go drugim najbogatszym człowiekiem na świecie.