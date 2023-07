Elon Musk wprowadza limit czytania tweetów w obawie przez AI

Elon Musk tymczasowo ogranicza ilość czytanych tweetów, aby powstrzymać wykorzystywanie danych z sieci społecznościowych przez strony trzecie, a w szczególności do zasilania modeli AI (sztucznej inteligencji).

Twitter od początku lipca ograniczy czytanie do 10 tysięcy wiadomości dla zweryfikowanych kont, do 1 tysiąca dla niezweryfikowanych użytkowników i do 500 dla nowych niezweryfikowanych kont. Decyzja ta została podjęta w celu zaradzenia ekstremalnym poziomom gromadzenia danych i powtarzających się manipulacjom w systemie.

- Obecnie setki organizacji, a być może nawet więcej, zbierały dane z Twittera bardzo agresywnie, do tego stopnia, że zakłócało to zwykłe korzystanie przez użytkowników. Ograniczając liczbę tweetów, którą można będzie odczytać na koncie niemożliwe stanie się gromadzenie dużej ilości danych, które następnie są wykorzystywane do opracowania generatywnych modeli sztucznej inteligencji - czytamy w tweecie zamieszczonym przez Elona Muska.

Dodatkowo nie będzie już można czytać wiadomości w sieci bez połączenia i podania swoich identyfikatorów.

- Prawie wszystkie firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją (AI), od start-upów po największe grupy na świecie, gromadziły bardzo duże ilości danych, co zmusiło nas do dodania znacznej ilości serwerów, aby obsługiwać zwiększony ruch i korzystanie z platformy przez oprogramowanie lub boty, ale nie przez zwykłych użytkowników - dodał Elon Musk.

Niemal natychmiast pojawiły się komentarze na ten temat. Jedni znów podnoszą sprawę z cenzurowaniem dostępu do Twittera, są jednak i tacy, którzy wskazują, że jest ruch w dobrą stronę media społecznościowe stały się obecnie obszarem nielegalnego pozyskiwania danych.