Emilewicz: epidemia przyspieszy digitalizację w gospodarce

Epidemia Covid-19 przyspieszy proces digitalizacji gospodarki. Zmiany zajdą m.in. w takich branżach jak usługi, handel, sprzedaż, upowszechni się też praca zdalna - powiedziała w poniedziałek wicepremier i szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Minister rozwoju wygłosiła swoją zapowiedź podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

"Epidemia przyspieszy zmiany związane z digitalizacją wielu procesów, zarówno w usługach w sprzedaży i sposobie świadczenia pewnych usług. Z całą pewnością wpłynie na zmiany w handlu, transporcie i upowszechni (...) takie świadczenia jak telepraca" - powiedziała Emilewicz.

Wicepremier oczekuje, że trwale zmienią się też modele biznesowe i plany działania firm. Transformacji ulec mają ponadto łańcuchy dostaw, które - jak przewiduje Emilewicz - staną się bardziej zdywersyfikowane. Jej zdaniem można spodziewać się też zwiększenia tendencji do oszczędzania.

Według Emilewicz obecnie największym wyzwaniem dla rządu jest przedstawianie Polski jako najbardziej atrakcyjnego miejsca do inwestowania w regionie. Uważa ona, że w tym mogą pomóc prognozy mówiące, iż jako kraj stosunkowo łagodnie przejdziemy obecny kryzys.

Szefowa resortu rozwoju uważa, że państwo w czasie kryzysu powinno pełnić rolę "subsydiarną, a nie zastępczą".

"Oczekiwanie, że budżet państwa przejmie wszelkie obowiązki i ryzyka z przedsiębiorców, jest oczekiwaniem nieuprawnionym. Co więcej, w długiej perspektywie mogłoby nas pozbawić tego wszystkiego, co stanowiło o sile polskiej gospodarki - elastycznego reagowania na zmiany, dostosowywania się, wysokiej efektywności i zdolności przyciągania do siebie atrakcyjnych, dużych partnerów" - podkreśliła wicepremier.