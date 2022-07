Emirates Flight Catering otwiera w Dubaju największą wertykalną farmę na świecie

Emirates Flight Catering, jedna z największych na świecie firm cateringowych, obsługująca ponad 100 linii lotniczych, oraz Crop One Holdings, lider w branży rolnictwa pionowego w pomieszczeniach, ogłosiły ukończenie i oficjalne otwarcie największej na świecie uprawy hydroponicznej.

Zakład o powierzchni 330 tys. stóp kwadratowych (ponad 30 tys. mkw.) jest przystosowany do produkcji ponad 1 mln kilogramów zielonych, liściastych roślin rocznie.

System o zamkniętym obiegu maksymalizuje zużycie wody i wydajność. Pozwala zaoszczędzić 250 mln litrów wody rocznie w porównaniu do tradycyjnego rolnictwa.

Produkty pochodzące z upraw trafią nie tylko na pokład Emirates i innych linii lotniczych, ale także do koszyków klientów w supermarketach.

Zlokalizowany w pobliżu międzynarodowego lotniska Al Maktoum w Dubai World Central zakład o powierzchni 330 tys. stóp kwadratowych (ponad 30 tys. mkw.) jest przystosowany do produkcji ponad 1 mln kilogramów zielonych, liściastych roślin rocznie, jednocześnie zużywając o 95 proc. mniej wody niż tradycyjne rolnictwo. W dowolnym momencie w zakładzie rośnie ponad 1 mln roślin, co zapewni produkcję 3000 kg dziennie.

Farma Bustanica jest napędzana przez potężną technologię – uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję oraz wyspecjalizowany zespół, w skład którego wchodzą eksperci agronomii, inżynierowie, ogrodnicy i naukowcy zajmujący się roślinami. Ciągły cykl produkcyjny powoduje, że ​​produkty są świeże i czyste oraz uprawiane bez pestycydów, herbicydów i chemikaliów.

System o zamkniętym obiegu maksymalizuje wykorzystanie wody i wydajność. Kiedy woda wyparowuje, odzyskiwana jest i zwracana do systemu, co pozwala zaoszczędzić 250 mln litrów wody rocznie w porównaniu do tradycyjnego rolnictwa.

Produkty pochodzące z upraw trafią nie tylko na pokład Emirates i innych linii lotniczych, ale także do koszyków klientów w supermarketach. Bustanica planuje bowiem również rozszerzyć działalność o sprzedaż owoców i warzyw.

Czytaj: Polskie firmy szukają swoich nisz w kosmosie

Globalny model

Emirates Flight Catering to jedna z największych na świecie firm cateringowych. Oferuje obsługę linii lotniczych, imprez i cateringu VIP, a także usługi dodatkowe, w tym pranie, produkcję żywności oraz posiłki i napoje w salonach lotniskowych. Współpracuje z ponad setką linii lotniczych, grup hotelarskich i instytucji rządowych ZEA. Każdego dnia 11 tys. pracowników firmy przygotowuje średnio 200 tys. posiłków i obsługuje 210 ton prania.

Crop One Holding z siedzibą w Massachusetts jest liderem działającym od ponad sześciu lat w rolnictwie wertykalnym. Firma zbudowała skalowalny, globalny model wprowadzania upraw do lokalnych środowisk, w których wcześniej nie było to możliwe.

Emirates, największe linie lotnicze obsługujące pasażerów międzynarodowych, rozpoczęły działalność w Polsce w 2013 roku, wypełniając niszę w segmencie lotów długodystansowych. Dzienne połączenia z Warszawy do Dubaju obsługiwane są przez nowoczesne Boeingi 777-300ER w dwu- i trzyklasowej konfiguracji.

Od momentu założenia w 1985 roku flota linii urosła do 265 szerokokadłubowych maszyn, w tym 15 samolotów towarowych. Emirates obsługują loty w 129 kierunkach w ponad 80 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowej, Dalekiego Wschodu i Australazji.