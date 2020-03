Epidemia koronawirusa inspiruje cyberprzestępców do nowych działań

Epidemia koronawirusa stała się inspiracją dla nowych taktyk działania cyberprzestępców. Wykorzystują oni rosnący strach przed chorobą oferując m.in. fałszywe szczepionki i maski ochronne w fałszywych sklepach internetowych - ostrzegają eksperci firmy CyberRescue.

Widoczne są również próby wyłudzania danych lub środków finansowych z użyciem techniki phishingu, jak i masowe udostępnianie niesprawdzonych, wprowadzających odbiorców w błąd informacji.

Specjaliści CyberRescue ostrzegają, że rosnąca popularność maseczek higienicznych skłoniła niektórych cyberprzestępców do tworzenia fałszywych sklepów internetowych oferujących ten coraz bardziej deficytowy towar. Firma ostrzega, aby klienci poszukujący maseczek w internecie uważnie sprawdzali dane podmiotów oferujących zakupy. Lampkę ostrzegawczą w głowach nabywców powinno również zapalać np. ograniczenie możliwości dokonania płatności jedynie do wykorzystania usługi PayPal, co znacznie utrudnia dokonanie reklamacji.

Internetowi oszuści oferują w sieci również fałszywe szczepionki na koronawirusa. Ich zakupu można zazwyczaj dokonać w ramach transakcji kryptowalutowej. CyberRescue zauważa, że popularność tej metody działania oszustów ma swoje źródło w pojawiających się w sieci teoriach spiskowych na temat koronawirusa, zgodnie z którymi szczepionka została wynaleziona już kilka lat temu i od tego czasu jest ukrywana przed społeczeństwem.

Z punktu widzenia ekspertów znaczącym problemem jest dezinformacja, opierająca się przede wszystkim na podawaniu nieprawdziwych statystyk dotyczących zachorowań na Covid-19 i fałszywych propozycji terapii mających leczyć chorobę wywoływaną przez koronawirusa z Wuhan.

W krajach, gdzie wykryto przypadki zachorowań, hakerzy często próbują nabierać swoje ofiary na phishing, chcąc w ten sposób wyłudzić ich dane np. do logowania w usługach płatniczych z użyciem specjalnie spreparowanych, fałszywych formularzy bądź wiadomości SMS.

Firma CyberRescue ostrzega również przed nieprawdziwymi e-mailami rozsyłanymi przez cyberprzestępców, do których pod pozorem obietnicy informacji na temat ochrony przed wirusem mogą być dołączane złośliwe pliki infekujące komputer ofiary złośliwym oprogramowaniem lub wykradające jej dane.

"Aby ochronić się przed działalnością oszustów internetowych, którzy chcą wyłudzić nasze dane bądź pieniądze, pamiętajmy o maksymalnej ostrożności przy dokonywaniu transakcji w sklepach internetowych bądź na portalach aukcyjnych. Zawsze sprawdzajmy wiarygodność sklepu. Pamiętajmy też, by nigdy nie otwierać podejrzanych linków lub załączników" - radzi koordynatorka zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Weronika Bartczak.