Epidemia koronawirusa wpływa na ceny metali szlachetnych; złoto po 1,6 tys. USD

Obawy o wpływ epidemii koronawirusa na światową gospodarkę doprowadziły do wzrostu cen metali szlachetnych na giełdzie. Cena złota zbliżyła się do rekordowego poziomu z 2013 roku i osiągnęła 1,6 tys. dolarów. Wartość palladu wzrosła w br. o ponad 40 proc. do 2,8 tys. za uncję.

Metal ten wykorzystywany jest m.in. do produkcji katalizatorów samochodowych. Ich montaż jest wymuszany coraz surowszymi przepisami środowiskowymi - co wpływa na zdecydowany wzrost zapotrzebowania, a obecnie nawet na deficyt. Według danych Anglo American Platinum tegoroczne braki surowca wyniosą 1,9 mln uncji w porównaniu z 1,1 mln w 2019 roku.

"Deficyt równy ok. 20 proc. rynku palladu najpewniej utrzyma się w tym roku, stąd wzrost ceny" - uważa analityk Commonwealth Bank of Australia Vivek Dhar. Zapotrzebowanie na ten metal z rodziny platynowców jest napędzane głównie przez Chiny, które zaostrzyły krajowe regulacje.

Cena palladu wzrosła o 8,4 proc. do 2,8 tys. dolarów za uncję, czyli rekordowego poziomu. Tylko w ciągu 30 minut notowania jego wartość wzrosła o 100 dolarów.

"Czasami inwestorzy szukają powodu do usprawiedliwienia zakupu, nawet przy bardzo wysokich cenach. (...) Normalnie nie dotyczy to złota i palladu. Tym razem inwestorzy uważają, że jest to nowa norma" - tłumaczyła strateg ABN Amro Bank NV Georgette Boele.

Cena za uncję złota wzrosła o 0,1 proc. do 1,6 tys,. dolarów. Wpływ na nią ma nie tylko epidemia koronawirusa, ale również niepewność na globalnych rynkach.

Jak tłumaczy agencja Bloomberga obecna sytuacja może zmusić Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku do obniżenia stóp procentowych. Bank centralny USA uważa, że epidemia stanowi "nowe ryzyko" dla gospodarki.