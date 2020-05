Eric Schmidt odszedł z roli doradcy technicznego koncernu Alphabet

Eric Schmidt, któremu przypisuje się przekształcenie Google'a z jednego z wielu start-upów Doliny Krzemowej w cyfrową potęgę, odszedł z roli doradcy technicznego koncernu Alphabet, do którego należy ta firma - donosi serwis Cnet.

Schmidt po objęciu tej funkcji w 2017 r. doradzał Alphabetowi do lutego tego roku - informuje Cnet, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Łącznie w pracy na rzecz Google'a spędził tym samym 19 lat.

Zdaniem serwisu odejście Schmidta to kolejny etap w ewolucji koncernu. Z działalnością byłego doradcy w ostatnim czasie zaczęły wiązać się wątpliwości dotyczące jego uczestnictwa w projektach rządowych, co z kolei przyczyniło się do pytań o możliwy konflikt interesów - przypomina Cnet.

W ubiegłym roku założyciele Google'a - Larry Page i Sergey Brin - przekazali dowodzenie koncernem Sundarowi Pichaiemu, który od 2015 roku był szefem najważniejszego dla firmy działu odpowiedzialnego za wyszukiwarkę Google. W styczniu natomiast z pracy dla koncernu odszedł sprawujący swoją funkcję przez 14 lat szef działu prawnego David Drummond.

Odejście wieloletnich menedżerów firmy stawia branżę oraz pracowników Google'a przed pytaniem, czy największy biznes wyszukiwania treści w internecie, który na całym świecie zatrudnia 120 tys. osób, utrzyma swoją kulturę dużej wolności, z której słynie. W ciągu minionych trzech lat napięcia pomiędzy kadrą zarządzającą koncernu i jego pracownikami wielokrotnie przebijały się do mediów - dotyczyły m.in. kwestii rozwiązywania przez firmę nadużyć seksualnych, o które oskarżani byli dyrektorzy firmy, ocenzurowanej wersji wyszukiwarki przygotowywanej na rynek chiński oraz inicjatyw współpracy z Pentagonem wokół sztucznej inteligencji dla wojska.

Schmidt zrezygnował z funkcji prezesa Google'a w 2011 roku. Mimo wszystko jego związki z firmą budziły kontrowersje - przede wszystkim ze względu na zaangażowanie w projekty militarne. Schmidt zasiada bowiem w Radzie Innowacji na rzecz Obronności (Defense Innovation Board), która stanowi organ doradczy ds. nowych technologii Pentagonu i zajmuje się m.in. kwestiami wykorzystania uczenia maszynowego w wojskowości. Były prezes Google'a zasiada również w Komisji Bezpieczeństwa Narodowego ds. Sztucznej Inteligencji, która doradza Kongresowi USA.

W ubiegłym tygodniu gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zapowiedział, że Eric Schmidt będzie pełnił funkcję kierowniczą w nowej komisji, której zadaniem będzie nadzór nad stanową infrastrukturą technologiczną i procesami z jej wykorzystaniem po pandemii koronawirusa. Komisja zajmie się m.in. kwestią telemedycyny, zdalnego nauczania i upowszechnienia szerokopasmowej łączności z internetem.