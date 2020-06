Ericsson i Nokia zbudują singapurską sieć 5G

Trzy największe singapurskie firmy telekomunikacyjne postanowiły zlecić budowę swoich sieci 5G szwedzkiemu Ericssonowi oraz fińskiej Nokii. Chiński gigant Huawei podpisał kontrakt na 5G z jednym z mniejszych operatorów – donosi w czwartek agencja AFP.

Według Agence France Presse największy singapurski operator telekomunikacyjny Singtel wybrał ofertę szwedzkiego Ericssona na budowę swojej sieci ultraszybkiego internetu 5G i dostał już zgodę władz państwowych na podpisanie kontraktu. Dwie następne co do wielkości firmy telekomunikacyjne kraju - M1 i StarHub - zamierzają stworzyć swoją infrastrukturę 5G wspólnie w ramach joint venture, a na wykonawcę projektu wybrały fińską Nokię. M1 i StarHub zaznaczyły, że są otwarte na ewentualne dołączenie do projektu innych firm - w tym chińskiego Huaweia, który na razie zapewnił sobie jedynie realizację kontraktu na 5G z jednym z mniejszych singapurskich operatorów - TPG Telecom.

AFP zwraca uwagę, że Singapur stara się utrzymać dobre relacje zarówno z USA jak z Chinami, co jest niezwykle trudne w kontekście wojny handlowej prowadzonej przez dwie największe gospodarki świata oraz presji wywieranej przez USA na swoich sojuszników w kwestii marginalizowania udziału koncernu Huawei w strategicznych projektach technologicznych, takich jak budowa krajowych sieci 5G.

Cytowany przez AFP singapurski minister komunikacji i informacji S. Iswaran podkreślił, że żadna firma nie została a priori wykluczona z udziału w budowie krajowej sieci 5G. "Zorganizowaliśmy solidny proces (wyboru wykonawców infrastruktury 5G - red.), aby zaspokoić nasze oczekiwania co do wydajności, bezpieczeństwa oraz solidności. [...] Różni dostawcy uczestniczyli w postępowaniach dotyczących różnych części ekosystemu 5G i [...] nadal istnieją możliwości szerszego udziału w tworzeniu naszego systemu 5G w przyszłości" - stwierdził Iswaran.

Singapur planuje pokrycie połowy terytorium kraju zasięgiem sieci 5G do końca 2022 roku, zaś całego obszaru kraju trzy lata później.