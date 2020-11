Ericsson podnosi prognozy dla 5G na 2020 r.

Szwedzki koncern telekomunikacyjny poinformował w poniedziałek, że podnosi globalną prognozę subskrypcji 5G na rok 2020 r. z zapowiadanych 190 mln do 220 mln. Ericsson tłumaczy to przede wszystkim szybszym niż oczekiwano rozwojem sieci w Chinach.

Zgodnie z nową prognozą szwedzkiego producenta, 80 proc. z 220 mln zapowiadanych przez Ericssona globalnych subskrypcji 5G do końca 2020 r., zawartych zostanie w Chinach.

"Tym, co napędza wzrost w Chinach, jest silny krajowy nacisk na strategiczny rozwój sieci 5G" - powiedział agencji Reutera Fredrik Jejdling, szef koncernu ds. sieci.

Jak zaznaczył Ericsson w swoim raporcie półrocznym o mobilności, w 2020 r. społeczeństwo wykonało "duży krok w kierunku cyfryzacji", tym bardziej, że pandemia zadziałała jako katalizator szybkich zmian i podkreśliła wpływ łączności na codziennie życie mieszkańców.

Ericsson szacuje, że do końca 2021 r. 15 proc. światowej populacji lub 1 mld ludzi mieszkać będzie w obszarze z dostępem do sieci 5G - powiedział Jejdling dziennikarzom Reutera.

Koncern prognozuje, że do 2026 r. globalne subskrypcje 5G osiągną poziom 3,5 mld, co oznaczałoby, że 60 proc. populacji mogło mieć dostęp do ultraszybkiej sieci telekomunikacyjnej. Da to 5G ponad 50 proc. udział w rynku; w praktyce przynajmniej cztery na 10 subskrypcji mobilnych dotyczyłyby sieci 5G.

Ericsson konkuruje na rynku sieci 5G z chińskim koncernem Huawei oraz fińską Nokią; szwedzki producent wygrał ostatnio kontrakty od trzech głównych operatorów w Chinach na dostawę sprzętu do budowy sieci 5G.