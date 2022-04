Ericsson świętuje wyprodukowanie miliona urządzeń 5G w Polsce

Ericsson wyprodukował w fabryce Flex w Tczewie milion urządzeń 5G.

Urządzenia te służą do budowy sieci piątej generacji w Polsce i w innych krajach Europy.

Głównymi komponentami produkowanymi w Tczewie są baseband oraz moduły radiowe, składające się na stacje bazowe. Baseband jest urządzeniem pełniącym rolę komputera, który odpowiada w stacji bazowej za obróbkę danych. Połączony jest światłowodem do radiomodułu. Radiomoduł zaś odpowiada za modulowanie sygnału radiowego, który następnie przesyła do anteny, służącej do nadawania i odbierania fal radiowych.

W kwietniu tego roku Ericsson rozpocznie produkcję radia najnowszej generacji - dwuzakresowego Radia 4490, które zużywa o 25 procent mniej energii i jest lżejsze od obecnego produktu.

- Blisko trzy lata temu zdecydowaliśmy się na rozszerzenie produkcji urządzeń radiowych 5G w fabryce Flex w Tczewie. Dzisiejsze wydarzenie jest przełomowe - ogłaszamy wyprodukowanie w Polsce milionowego urządzenia Ericsson 5G – mówi Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce. „Ten dzień napawa nas dumą. Chciałbym podziękować całemu zespołowi Ericsson oraz naszemu partnerowi produkcyjnemu Flex. W bardzo szybkim czasie Tczew stał się jednym z głównych ośrodków produkcyjnych firmy, wspierając naszych klientów przy wdrożeniu sieci 5G w całej Europie - mówi Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.

- Wyprodukowanie miliona modułów 5G w Tczewie jest świadectwem wzajemnego zaangażowania firmy Ericsson i Flex w dostarczanie wysokiej jakości, niezawodnej sieci komórkowej nowej generacji. Doceniamy zaufanie, jakim Ericsson obdarzył nasze zaawansowane możliwości produkcyjne oraz wiedzę techniczną utalentowanego zespołu w Polsce - twierdzi Stanisław Motylski, dyrektor generalny fabryki Flex w Tczewie.

- Przez 20 lat naszej współpracy dostarczyliśmy sprzęt dostosowany do każdej generacji sieci komórkowych. Szczególne podziękowania należą się naszym pracownikom, za ich pasję i zaangażowanie w wytwarzaniu tych złożonych produktów telekomunikacyjnych, które poprawiają jakość życia - dodaje.

Ericsson jest obecny w Polsce nie tylko w Tczewie. Centrum badawczo-rozwojowe firmy w Krakowie i Łodzi zatrudnia 1800 pracowników. Jest to drugi co do wielkości, po siedzibie w Szwecji, tego typu ośrodek firmy w Europie. Ericsson R&D rozszerza swoją działalność i w ciągu roku planuje zatrudnić 350 nowych pracowników. Inżynierowe w Polsce tworzą oprogramowanie, które pozwala na mobilną komunikację nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach.