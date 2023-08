ESA ogłasza nabór na koncepcje eksperymentów na ISS. Zaprasza polski sektor kosmiczny

Koncepcje eksperymentów do przeprowadzenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) - to temat konkursu, do jakiego Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zaprasza polski sektor kosmiczny. Wnioski można składać do 8 września. Wybrane projekty zostaną zrealizowane już w 2024 roku.

Konkurs ogłasza ESA we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencją Kosmiczną (POLSA).

Zaproszenie skierowane jest wyłącznie do polskiego sektora kosmicznego. Wybrane projekty zostaną zrealizowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej już w 2024 r.

Wnioski można składać od 4 sierpnia do 8 września br.

Proponowane pomysły zostaną ocenione wspólnie przez ekspertów ESA - z Dyrekcji Programu ds. Badania Kosmosu przez Ludzi i Roboty ESA (Human and Robotic Exploration, HRE) oraz POLSA. Obie instytucje również wspólnie zatwierdzą wybrane propozycje koncepcji. Wśród warunków, jakie muszą spełnić składane wnioski, jest m.in. ten dotyczący masy sprzętu wysłanego na stację - nie może przekraczać 10 kg.

"Bardzo się cieszę, że dzięki działaniom Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Europejska Agencja Kosmiczna uruchomiła dziś nabór na koncepcje eksperymentów do przeprowadzenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). To bardzo dobra informacja dla polskich firm i jednostek naukowych. Realizacja misji ułatwi polskiemu przemysłowi udział w dostawach dla przyszłych lotów załogowych i zwiększy wartość dodaną polskiej gospodarki i jej konkurencyjność. Możliwość testowania produktów polskich firm, pomoże w powstaniu wielu innowacyjnych produktów i usług, konkurencyjnych na rynku międzynarodowym. ISS stanowi wyjątkową platformę inspirującą młode pokolenia do kształcenia w kierunku nauk ścisłych i technicznych, których rozwijanie jest niezbędne do eksploracji kosmosu i opracowywania przełomowych innowacji" - powiedział Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii.

Polskie firmy mogą liczyć na dofinansowanie pomysłów

Uczestniczące w konkursie polskie firmy i jednostki naukowe, przy spełnieniu określonych kryteriów, mogą liczyć na dofinansowanie realizacji swoich pomysłów.

Złożone wnioski będą oceniane według dwóch grup kryteriów - technicznych i programowych (po 50 proc. wagi).

W związku z naborem w drugiej połowie sierpnia planowane są warsztaty dla firm z udziałem ESA.

"Dla polskich firm możliwość przetestowania swojej technologii w kosmosie to unikalna okazją do zdobycia tzw. flight heritage. To certyfikat potwierdzający, że dane rozwiązanie zostało sprawdzone w środowisku kosmicznym. Dzięki niemu polskie firmy zyskają przewagę konkurencyjną. W ramach misji na ISS planowane są eksperymenty, które przyczynią się do postępów w wielu dziedzinach nauki - od medycyny po inżynierię materiałową. Przetestowane zostaną technologie, układy, moduły, systemy i materiały, które będą niezbędne w przyszłych misjach eksploracyjnych" - podkreśla Kamila Król, podsekretarz stanu w MRiT.

Jaki jest potencjał polskiej branży kosmicznej?

To już drugie w ciągu miesiąca zaproszenie, skierowane do krajowych firm i jednostek naukowych, a dotyczące koncepcji eksperymentów na ISS. Pierwsze z nich, ogłoszone przez POLSA, trwało od 14 do 31 lipca br.

"Zapraszając na lipcowe konsultacje, zależało nam przede wszystkim na zbadaniu potencjału krajowej branży kosmicznej. Musieliśmy oszacować gotowość firm oraz podmiotów naukowych do podjęcia się wyzwania, jakim jest zgłoszenie koncepcji misji na ISS do ESA. Efekty napawają optymizmem. Wpłynęło do nas aż 57 zgłoszeń, większość dojrzałych i zaawansowanych, a to świadczy o tym jak duże znaczenie dla sektora ma możliwość przeprowadzania misji na ISS. Nabór ogłoszony dziś przez ESA jest otwarty dla wszystkich krajowych firm kosmicznych. Co więcej, POLSA bardzo chętnie je wesprze w przygotowaniu wniosków" - podsumował prezes POLSA, prof. Grzegorz Wrochna.

Podmioty, które uczestniczyły w konsultacjach POLSA, otrzymają informację zwrotną. Złożone koncepcje nie będą automatycznie rozważane w naborze ESA.