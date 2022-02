Escola chwali się wzrostem przychodów o 2/3. Będzie debiut na giełdzie

Zarząd spółki Escola szacuje, że przychody grupy kapitałowej za 2021 rok wyniosą 10 mln zł. Oznaczałoby to 66 proc. wzrost przychodów względem 6 mln zł w 2020 roku.

Spółka w 2022 roku firma chce również rozszerzyć komercjalizację produktów własnych. W Meetinga celem jest dopracowanie wersji mobilnej i webowej aplikacji oraz umożliwienie bezobsługowej sprzedaży rozwiązania na rynkach zagranicznych. Plan rozwoju PupileVet zakłada pozyskanie minimum 50 partnerów biznesowych do aplikacji oraz 5 tys. aktywnych użytkowników. W Wellms celem są działania umożliwiające sprzedaż produktu do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw i podmiotów publicznych. Z kolei aplikacja Frivo.pl ma pomóc restauratorom z kolejnych miast w obsłudze zamówień w szybki i bezpieczny sposób. Ostatni produkt – Heseya – pod koniec bieżącego roku ma umożliwić bezobsługową sprzedaż na rynku polskim i za granicą.Swoją strategię rozwoju na rynku IT Escola opiera w dużej mierze na akwizycji innych software house’ów. Dzięki przejęciu takich firm, jak ClickMaster czy DealIT, Escola zwiększa jednocześnie zespół doświadczonych programistów oraz poszerza portfolio nowych projektów.W 2021 roku Escola zajęła 6. miejsce w światowym rankingu najszybciej rosnących firm IT według Clutch. Spółka zanotowała średni wzrost przychodów o 180 proc. za lata 2019-2020. Ranking Clutch zestawia 100 najszybciej rozwijających się firm IT i jest oparty na bezwzględnej stopie wzrostu przychodów w latach 2019-2020.