Escola z branży IT rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Escola, tworząca w Polsce aplikacje webowe i mobilne, rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii E. Spółka z branży IT planuje pozyskać w kampanii crowdinvestingowej do 4 mln zł. Z pierwszej transzy, skierowanej do indywidualnie oznaczonych, większych inwestorów chce zebrać 2 mln zł, z drugiej, planowanej na 3 sierpnia, kierowanej do wszystkich zainteresowanych - 2 mln zł. W planach jest też NewConnect.

Escola planuje pozyskać do 4 mln zł w kampanii crowdinvestingowej. Akcje oferowane są w dwóch transzach. Spółka w 2022 roku zamierza zadebiutować na giełdowym rynku NewConnect.

Pierwsza transza, prowadzona w terminie 27 lipca do 2 sierpnia, skierowana jest do większych inwestorów. Kolejna, dedykowana wszystkim zainteresowanym, rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 9 sierpnia.

Pozyskane pieniądze spółka chce przeznaczyć m.in. na akwizycje firm z branży IT, rozwój autorskich produktów oraz kampanię marketingową na rynkach zagranicznych.

