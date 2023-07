Estonia: liczba ofiar cyberprzestępstw wzrosła w tym roku o 50 proc.; miliony przypadków phishingu

Liczba ofiar cyberprzestępstw wzrosła w Estonii w tym roku o 50 procent. Operatorzy komórkowi ostrzegają przed próbami phishingu sięgającymi już milionów przypadków - poinformowała w czwartek telewizja ERR.

Operatorzy wskazali, że w tym roku mierzyli się już z milionami prób phishingu. Estoński Zarząd Systemów Informacyjnych (RIA) podał, że w miesiącach letnich codziennie odkrywa się ok. 12 nowych stron zajmujących się tym procederem.

Phishing jest jednym z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS. Cyberprzestępcy, podszywając się m.in. pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, czy nawet znajomych, starają się wyłudzić dane do logowania np. do kont bankowych, społecznościowych czy systemów biznesowych.

W Estonii najczęściej przestępcy podszywają się pod firmy kurierskie twierdząc, że konieczne jest dokonanie zapłaty za przewóz towaru przez granicę. Straty poniesione w tym roku w wyniku cyberprzestępstw sięgają w kraju tysięcy euro.

"Na początku roku mieliśmy do czynienia z ok. 40 incydentami tygodniowo, od czerwca jest to już jednak średnio 75 takich przypadków na tydzień" - powiedział Tonu Tammer z RIA.

Estońskie instytucje wezwały obywateli do powstrzymania się od dzielenia się z kimkolwiek hasłami czy kodami PIN. Firmy telekomunikacyjne zapewniły, że stale rozwijają metody zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Z Tallina Jakub Bawołek