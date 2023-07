Estonia: władze uruchomiły kampanię podnoszącą społeczną świadomość zagrożeń w cyberprzestrzeni

Władze Estonii uruchomiły kampanię mającą podnieść społeczną świadomość zagrożeń w cyberprzestrzeni - poinformowała w poniedziałek telewizja ERR.

"Doniesienia o tym, że ktoś wskutek przestępstw w cyberprzestrzeni traci pieniądze, stały się w Estonii codziennością. Sumy nie są małe, czasami sięgają tysięcy euro. Niestety, z powodu nieuwagi lub braku świadomości, ludzie często znacznie ułatwiają życie cyberprzestępcom" - zauważył Mart Hiietamm z estońskiego Zarządu Systemów Informacyjnych (RIA).

Test podwyższający świadomość cybernetyczną jest dostępny dla wszystkich i składa się z serii praktycznych filmów instruktażowych, które wyjaśniają, jak chronić się przed najpowszechniejszymi cyberzagrożeniami.

RIA wyemituje też 10-odcinkową serię "Niebezpieczne kliknięcie" ostrzegającą przed najczęstszymi zagrożeniami w sieci. Kampania potrwa do 4 sierpnia, a komunikaty ją promujące pojawią się na ulicach miast i w estońskich mediach.

"Wiele oszustw i innych cyberincydentów należałoby już do przeszłości, gdyby ludzie przestrzegali podstawowych zasad higieny cybernetycznej" - zaznaczył Hiietamm.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku RIA odnotowała około 550 oszustw typu phishing, w ramach których oszuści nakłaniają ludzi do podania danych karty bankowej i kodów PIN. Agencja odnotowała też ok. 1200 incydentów, w których naruszona została poufność i dostępność danych lub systemów informatycznych. Wykryto również ok. 5 tys. urządzeń zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem.

RIA - podsumowując 2022 rok - podała, że w czasie tym odnotowano 2 672 cyberataki, czyli 100 razy więcej, niż w 2007 roku, kiedy w stolicy kraju Tallinie doszło do zamieszek wywołanych przeniesieniem sowieckiego pomnika Brązowego Żołnierza.

Margus Noormaa - dyrektor RIA - zauważył, że cyberataki przeciwko Estonii następują często po poszczególnych wypowiedziach estońskich polityków. "Na cyberwojnie jesteśmy praktycznie od 24 lutego (początku rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie - PAP); wielokrotnie widzieliśmy, że do ataków dochodzi bezpośrednio po wypowiedziach lub decyzjach naszych polityków. Kiedy przeniesiono w sierpniu sowiecki czołg w Narwie, odnotowaliśmy rekordową liczbę 66 ataków typu +odmowa usługi+" - przypomniał. Z Tallina Jakub Bawołek