Estoński start-up wytwarza tłuszcz spożywczy z trocin

Czy przetworzenie odpadów przemysłowych na wartościowe pożywienie mogłoby rozwiązać problem z wyżywieniem ludzkości? Estoński start-up ÄIO zrobił krok w tym kierunku - opracował prostą i naturalną technologię przetwarzania biomasy w zdrowy tłuszcz, który może być alternatywą dla m.in. oleju palmowego.

Myśl o jedzeniu trocin nie wydaje się szczególnie przyjemna, ale wkrótce może się to zmienić. Pomóc w tym może metoda opracowana przez estoński start-up ÄIO. "To, co opracowaliśmy, przypomina warzenie piwa, gdzie drożdże przekształcają zawarte w jęczmieniu cukry w alkohol. Używamy innych drożdży, które również przetwarzają węglowodany zawarte w odpadach przemysłowych, ale nie w etanol, tylko w tłuszcze. To w zasadzie naturalny proces, tak jak fermentacja" - tłumaczy w rozmowie z portalem "Euronews" współzałożyciel ÄIO, Petri-Jaan Lahtvee.

Utworzony w 2022 roku w Tallinie start-up ÄIO do produkcji tłuszczów jadalnych wykorzystuje odpady przemysłowe, takie jak trociny, a także produkty uboczne rolnictwa, np. słomę czy nawet odpady z przetwórstwa żywności. Uzyskany produkt może być surowcem dla przemysłu spożywczego lub kosmetycznego. W dodatku, jak przekonuje Petri-Jaan Lahtvee, wymyślona przez jego firmę metoda nie wymaga dużych nakładów, a nawet "oszczędza" trochę azotu. Proces jest możliwy do przeprowadzenia praktycznie na całym świecie i łatwo skalowalny.

Produktem tej innowacyjnej fermentacji jest różowy olej, który według Petri-Jaana Lahtvee idealnie nadaje się do produkcji zamienników mięsa, które wymagają odrobiny koloru, aby bardziej przypominały zwierzęce odpowiedniki. Jak przekonuje w swoich materiałach ÄIO, ich tłuszcz jest smaczniejszy i zdrowszy niż dostępne na rynku alternatywy, jednak główną zaletą wynalazku jest jego neutralność dla środowiska. Według danych World Wildlife Fund produkcja oleju palmowego, który jest powszechnie stosowany do produkcji kosmetyków i żywności, jest jednym z głównych powodów niszczycielskiego wylesiania w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Inną ważną zaletą technologii opracowanej przez ÄIO jest fakt, że umożliwia lokalną produkcję przy wykorzystaniu dostępnych w danym miejscu surowców. Obecnie start-up pracuje nad upcyklingiem domowych odpadów, takich jak skórki bananów i pomarańczy. To, jak przekonuje Petri-Jaan Lahtvee, podnosi bezpieczeństwo żywnościowe, ponieważ produkcja jest niezależna od globalnych łańcuchów dostaw, które, jak pokazała pandemia i wojna w Ukrainie, mogą ulec zakłóceniu.

Na masową produkcję żywności wytwarzanej z odpadów na razie nie ma szans. Wbrew pozorom przeszkodą nie są uprzedzenia konsumentów, ale cena. Petri-Jaan Lahtvee przekonuje, że aby skutecznie konkurować na rynku, tłuszcze ÄIO powinny być tańsze niż alternatywy, zwłaszcza olej palmowy. Obecnie tak nie jest, chociaż eksperci przekonują, że gdyby uwzględnić koszty środowiskowe produktów pochodzenia zwierzęcego i oleju palmowego, oraz pozbawić ich produkcję rządowych dotacji, innowacyjne zamienniki byłyby znacznie bardziej konkurencyjne.

Kolejną przeszkodą jest prawo. W Unii Europejskiej obowiązują jedne z najsurowszych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności na świecie. Ich rolą jest zapewnienie, że produkty spożywcze nie są szkodliwe dla konsumentów ani dla środowiska, jednak niektórzy eksperci przyznają, że nie ułatwiają innowacji w branży spożywczej. (PAP Life)

agf/ gra/