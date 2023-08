Europa odpuściła udział w ważnym wyścigu. Konsekwencje będą kosztowne

Niedawno Komisja Europejska uznała Huawei za dostawcę wysokiego ryzyka. Zarząd chińskiej firmy to oprotestował. O jej biznesie w Europie i nowych rozwiązaniach technologicznych rozmawiamy z Radosławem Kędzią, wiceprezesem Huawei na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie.

Daleki Wschód i Stany Zjednoczone ścigają się o to, kto będzie pierwszy, kto jest szybszy, kto jest lepszy. My w Europie siedzimy cichutko, jemy popcorn, a potem będziemy zmuszeni kupować cyfrowe rozwiązania w Azji lub Ameryce, bo odpuściliśmy udział w wyścigu - ocenia Radosław Kędzia.

- Wszyscy myślą, że w 5G chodzi o to, żeby mieć szybszy Internet w telefonie, ale tak nie jest. Do oglądania filmów na smartfonie w zupełności wystarczy LTE. Technologia 5G może być stosowana np. w kopalniach. Inną branżą, która szybko wchłonie nowe rozwiązania, będzie medycyna - wskazuje.

Wielkość biznesu Huawei w Europie od 2020 roku do teraz jest mniej więcej na tym samym poziomie, co nie jest łatwe do utrzymania, zważywszy na sytuację w Europie i - dość subtelnie to ujmując - chłodne nastroje ze strony innych podmiotów funkcjonujących w branży - dodaje.

W kolejowym terminalu przeładunkowym East-West Gate na granicy węgiersko-ukraińskiej Huawei wdrożył technologię 5G, która pozwala na zdalne sterowanie suwnicami. Na czym polega wartość dodana rozwiązania, które funkcjonuje w Fenyeslitke od ubiegłego roku?

- Po pierwsze, nie trzeba przeciągać wszędzie kabli. Po drugie, znika odwieczny problem z liczbą punktów dostępowych i routerów, gdy wiadomo, że każdy kolejny to większe opóźnienia w sieci. Mówiąc w skrócie: to płaska sieć, która może zaspokoić potrzeby obiektu w wielu lokalizacjach.

Należy zaznaczyć, że standard 5G został przygotowany z myślą nie tylko o lepszych prędkościach przesyłania, mniejszych opóźnieniach i większej pojemności sieci. Chodziło w nim również o lepszą kontrolę nad tym, jak dane są priorytetyzowane. Wcześniej, w przypadku standardów 2G, 3G, 4G a także Wi-Fi, liczyło się w zasadzie tylko to, żeby dane dotarły do celu. Wszyscy myślą, że w 5G chodzi o to, żeby mieć szybszy Internet w telefonie, ale tak nie jest. Do oglądania filmów na smartfonie w zupełności wystarczy LTE.

5G to możliwość przyłączania większej liczby urządzeń do sieci…

- W zasadzie do jednej komórki tworzącej daną sieć.

To jest dobre rozumowanie?

- Częściowo tak, a częściowo nie, a wie pan, że wiedza częściowa może mylić. Rzeczywiście, do jednej komórki sieciowej można podłączyć znacznie więcej urządzeń niż wcześniej, a tych mogą być tysiące. Jeden fragment sieci jest przeważnie złożony z trzech komórek działających w promieniu 120 stopni, co daje łącznie pełne 360 stopni. To standardowa konfiguracja w strefach, gdzie odbywa się większy ruch i potrzebna jest większa pojemność. Ale nie należy to już do nas, tylko do operatorów, którzy korzystają z naszych urządzeń. W każdym razie komórka 5G w porównaniu do 4G na pewno ma znacznie większą pojemność, oraz większą przepustowość i charakteryzują ją zdecydowanie mniejsze opóźnienia.

Bezpieczeństwo, szybkość reakcji, promowanie cyfryzacji

A bezpieczeństwo? Wiem, że w Polsce w firmach, w których próbuje się zarządzać zdalnie procesami w oparciu o rozwiązania wcześniejsze niż 5G, występuje duża obawa przed ingerencjami z zewnątrz.

- Jako Huawei nie dostarczamy sieci, dostarczamy rozwiązania. Wszędzie, gdzie są one implementowane, odpowiedzialność za bezpieczeństwo jest podzielona pomiędzy dostawcę, który ma dostarczyć bezpieczne urządzenia; operatora, który ma zapewnić, że sieć jest odpowiednio zabezpieczona; integratora, który musi ją zainstalować i klienta, który powinien zadbać, aby jego pracownicy korzystali z całości zgodnie ze standardami bezpieczeństwa.

Sieć w East-West Gate zbudowana z waszym udziałem jest siecią separowaną? To najlepsze zabezpieczenie?

- To zależy od tego, jakie wymagania ma klient. Jeżeli życzy sobie mieć ze względu na swoje regulacje czy przewidywania dotyczące przepustowości osobną sieć, operator może postawić kilka stacji tak zoptymalizowanych, żeby spełniały jego wymagania. Natomiast jeżeli klient potrzebuje dostępu do sieci w kilku lokalizacjach, może korzystać z dotychczasowej infrastruktury i dynamicznie ją zmniejszać lub zwiększać w zależności od potrzeb. Można podzielić ją na określone fragmenty, ale również zastosować VPN czy różnego rodzaju separacje, zapewniające bezpieczeństwo.

W East-West Gate podkreśla się, że zdalne starowanie suwnicami jest możliwe, dzięki temu, że opóźnienie sieci wynosi tylko 8 ms. Dlaczego jest to tak ważne?

- Tzw. latencja jest tu kluczowa. Żeby sterować dźwigiem, skalpelem czy jakimkolwiek innym urządzeniem z odległości nawet kilkuset kilometrów, opóźnienie sieci musi być mniejsze niż opóźnienie pracy ludzkiego mózgu wynoszące około 10 ms. Tylko wtedy odbywa się to w sposób naturalny i płynny, dzięki temu, że sprzęt kierowany jest przez operatora w czasie rzeczywistym, co sprawia, że praca na odległość może być przede wszystkim bezpieczna i efektywna.

I tu dochodzimy do sedna naszej rozmowy. Technologia 5G oferuje możliwość transferu dużego strumienia danych z małym opóźnieniem, dzięki czemu w sposób bezpieczny można kontrolować urządzenia, którymi chce się sterować.

Na jakim etapie jest ta technologia: budowy prototypów czy dojrzałych rozwiązań?

- To zależy w jakiej części świata. Dobrze rozwinięta jest w Azji i na Bliskim Wschodzie. Zresztą jej stosowanie nie ogranicza się tylko do logistyki. Technologia 5G może być stosowana w kopalniach. Ludzie nie muszą zjeżdżać na dół, ryzykować życiem i zdrowiem, żeby wykrawać urobek a potem transportować go na górę. Wszystko może zostać zautomatyzowane. Inną branżą, która szybko wchłonie rozwiązania 5G, będzie medycyna. Po co chorzy ludzie mają podróżować do lekarzy specjalistów, jeśli mogą zostać zbadani online.

Rolą Huawei, jako firmy technologicznej, jest promowanie cyfryzacji, gdyż zwyczajnie ułatwia ona życie. Tu nawet nie chodzi o czystą promocję, ale o otwieranie oczu na realne korzyści jakie za sobą niesie. Daleki Wschód i Stany Zjednoczone ścigają się o to, kto będzie pierwszy, kto jest szybszy, kto jest lepszy. To napędza ich gospodarki. My w Europie siedzimy cichutko, jemy popcorn, a potem będziemy zmuszeni kupować cyfrowe rozwiązania w Azji lub Ameryce, bo odpuściliśmy udział w wyścigu.

Biznes Huawei w Europie i stanowisko Komisji Europejskiej

Jak dziś wygląda wasz biznes w Europie? W połowie czerwca Komisja Europejska uznała Huawei za dostawcę wysokiego ryzyka i zakazała wykorzystania sieci waszego sprzętu przy budowie 5G. Zarząd firmy to oprotestował.

- Huawei ma w Europie swoje centra w różnych lokalizacjach, m.in. na Węgrzech, w Rumunii i Holandii. W 27 europejskich krajach są nasze ośrodki R&D. Jesteśmy tam, gdzie mamy platformę współpracy i przekonanie, że warunki biznesowe pozwolą na bezpieczne działanie w 20-letnim horyzoncie czasowym. Na Węgrzech działa nasze centrum logistyczne, w którym odbywa się przeładunek sprzętu i jego montaż.

Jeśli chodzi o działania dla europejskiego przemysłu, to East West Gate na Węgrzech jest naszym flagowym wdrożeniem, ale prowadzimy też inne w różnych zakątkach Europy.

A wielkość biznesu, jaki robicie w Europie?

- Od 2020 roku do teraz jest mniej więcej na tym samym poziomie, co nie jest łatwe do utrzymania zważywszy na sytuację w Europie i - dość subtelnie to ujmując - chłodne nastroje ze strony innych podmiotów funkcjonujących w branży.