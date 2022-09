Europa opracowała zaawansowanego satelitę pogodowego

Europejska Agencja Kosmiczna zaprezentowała pierwszego z rodziny supernowoczesnych satelitów pogodowych, które będą wcześnie ostrzegać przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Europejska Agencja Kosmiczna wraz z 30 krajami członkowskimi EUMETSAT (Europejska Agencja Eksploracji Satelitów Meteorologicznych) rozwijała rodzinę satelitów, wartych 4 miliardy euro przez 12 lat.

Pierwszy z nich – MTG-I1, którego Agencja pokazała wczoraj, zostanie umieszczony w przestrzeni kosmicznej nad Europą i Afryką pod koniec roku przy pomocy rakiety Ariane 5.

3,8 tonowy satelita zacznie wysyłać zdjęcia od przyszłego roku i na orbicie geostacjonarnej dołączą do niego do 2030 roku trzy kolejne satelity MTG-I – służący do wykonywania zdjęć i dwa satelity MTG-S – zdolne do badania atmosfery warstwa po warstwie, niemal jak skaner medyczny.

Twórcy satelitów mają nadzieję, że dzięki ich dokładności i szybkości Europa zyska dodatkowe, cenne godziny i uda się jej wcześnie przewidywać nadchodzące burze i powodzie, które mogą kosztować ludzkie życie.

Skanowanie atmosfery pozwoli na lepsze zobrazowanie panujących tam warunków, a co za tym idzie dostarczenie lepszych danych dla komputerowych modeli pogodowych. Inicjatywa ma na celu dokładniejsze zrozumienie zjawisk wywoływanych przez globalne ocieplenie, które jak się szacuje w 2021 roku kosztowało świat 100 miliardów dolarów.

Inżynierowie pracujący nad projektem podkreślają, że techniki skanowania i sondowania pozwolą na namierzenie burzy zanim stanie się ona widoczna na tradycyjnych radarach, jeszcze w czasie, kiedy będzie się ona rozwijać.