Europa zamierza zwiększyć produkcję przemysłu mimo energetycznego kryzysu

Już w przyszłym roku - jak zapewnia Maroš Šefčovič - ma być gotowy unijny projekt legislacyjny dotyczący surowców krytycznych. - Będziemy pracować nad budową niezbędnych rezerw strategicznych – dodał wiceszef Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

W obliczu kryzysu energetycznego Europa nie ma planu B. Dlatego musi wciskać pedał gazu, przyspieszając transformację - mówił podczas otwarcia konferencji The Business Booster w Lizbonie Diego Pavia, prezes EIT Innoenergy.

Nie możemy budować konkurencyjnej i odpornej gospodarki, polegając na imporcie i outsourcingu. Musimy pilnie zwiększyć europejskie zdolności produkcyjne we wszystkich kluczowych łańcuchach wartości - mówił wiceszef KE.

Do rozwoju takich strategicznych sektorów, jak bateryjny, wodorowy czy półprzewodników, trzeba jednak surowców. Tu - jak zapewnia Maroš Šefčovič - Wspólnota będzie działać szybko i już wkrótce poznamy rozwiązania legislacyjne dotyczące surowców krytycznych.

Jak podkreślał podczas otwarcia konferencji The Business Booster w Lizbonie Diego Pavia, prezes EIT Innoenergy, świat doświadczył w ciągu ostatniego roku niespotykanych wcześniej zaburzeń, spotęgowanych przez wybuch wojny w Ukrainie. To rosnące ceny energii, zaburzenia łańcuchów dostaw i galopująca inflacja kształtują obecnie świat.

Europa, Stany Zjednoczone i świat finansów wciskają pedał gazu, przyspieszając transformację

- Na te wyzwania Europa zareagowała strategicznie wciskając pedał gazu. Już wcześniej Stary Kontynent miał dobrą prędkość transformacji, teraz jeszcze bardziej przyspieszył stosując narzędzia, którymi dysponuje, czyli regulacje i pieniądze - mówił Diego Pavia.

I tak przemysł motoryzacyjny ma zostać zmuszony, zgodnie z propozycją z wiosny tego roku, do pożegnania silników spalinowych, począwszy od 2035 r. Tak samo przemysł energochłonny poprzez unijne regulacje jest zmuszany do transformacji poprzez elektryfikację hut, cementowni i zakładów nawozowych.

Szef EIT Innoenergy zwrócił również uwagę na reakcję Stanów Zjednoczonych na aktualny kryzys. Amerykański Kongres przyjął ustawę Inflation Reduction Act, zakładającą inwestycje ok. 370 mld dolarów w walkę ze zmianą klimatu i zieloną transformację energetyczną.

- Amerykański rząd poprzez ulgi podatkowe i zachęty do ekologicznych inwestycji chce znacząco obniżyć ceny energii i to tej zielonej. To sygnał dla firm i inwestorów, by ograniczać emisje gazów cieplarnianych - wskazał szef EIT Innoenergy, dodając, że również świat finansów, bez którego transformacji nie uda się przeprowadzić, zareagował.

- Inwestycje we wszystkich segmentach i branżach – nie tylko energetycznej – zostały zwiększone. Świat finansów też wciska pedał gazu, kierując się w tym samym kierunku - mówił Pavia. - Wszyscy jesteśmy we właściwym miejscu i czasie, by działać na rzecz transformacji. To jest niezwykle ważne dla wszystkich. To jest także odpowiedzialność, bo świat nie ma planu B - podsumował Diego Pavia.

Transformacja ekologiczna i cyfrowa to także kwestia wzmocnienia strategicznej odporności Unii Europejskiej

Na potrzebę przyspieszenia dwutorowej transformacji – ekologicznej i cyfrowej – zwracał podczas otwarcia konferencji TBB w Lizbonie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič. Jego zdaniem to także kwestia wzmocnienia strategicznej odporności Unii Europejskiej.

- Nie możemy budować konkurencyjnej i odpornej gospodarki, polegając na imporcie i outsourcingu. Utrzymując nasze zaangażowanie w globalny handel, musimy pilnie zwiększyć europejskie zdolności produkcyjne we wszystkich kluczowych łańcuchach wartości - mówił wiceszef KE.

Jako przykład takich działań przywołał europejski sojusz na rzecz baterii (z ang. - European Battery Alliance – EBA), zainicjowany w 2017 r. przez Komisję Europejską wraz z państwami członkowskimi i przedstawicielami przemysłu.

- To doskonały przykład, jak systematyczne podejście, wykorzystujące wspólny wysiłek wszystkich podmiotów, może przynieść rezultaty w rekordowym czasie. Teraz powielamy ten sukces rozwijając łańcuchy wartości w innych strategicznych sektorach naszej gospodarki, takich jak wodór i półprzewodniki. Aby jednak zasilić te nowe ekosystemy, musimy zabezpieczyć dostawy krytycznych surowców. Oznacza to dywersyfikację źródeł dostaw poprzez umowy o wolnym handlu i nowe partnerstwa, takie jak z Kanadą i Ukrainą. Oznacza to również rozwój strategicznych europejskich projektów surowcowych - mówił Maroš Šefčovič.

Wiceszef zapewnił, że Wspólnota będzie działać szybko, przygotowując już w przyszłym roku projekt legislacyjny dotyczący surowców krytycznych.

- Będziemy pracować nad budową niezbędnych rezerw strategicznych - dodał Šefčovič.

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Piotrem Uścińskim, wiceministrem rozwoju i technologii