Europejska policja złamała zaszyfrowany chat, z którego korzystali przestępcy

Europejska policja zhakowała zaszyfrowany komunikator EncroChat, z którego korzystały głównie organizacje przestępcze. Jak dotąd w wyniku śledztwa udało się zatrzymać ponad 800 osób, rozbić kilkanaście grup przestępczych, przejąć ponad 2 tony narkotyków i kilkadziesiąt sztuk broni.

Służby szacują, że z zaszyfrowanego komunikatora EncroChat korzystało 60 tys. osób, w znakomitej większości organizacje przestępcze.

Sieć korzystała z serwerów zlokalizowanych we Francji, a oprogramowanie działało na urządzeniach z systemem operacyjnym Android. EncroChat sam sprzedawał użytkownikom specjalnie przystosowane smartfony za cenę ok. 1 tys. euro za sztukę. Za półroczną subskrypcję użytkownik musiał zapłacić 1500 euro. Członkowie czatu mieli dostęp do takich funkcjonalności jak m.in. samoniszczące się wiadomości, które wymazywane były z urządzenia użytkownika po określonym czasie, zaś w sytuacji zagrożenia mogli również wprowadzić specjalny czterocyfrowy kod alarmowy, który kasował wszystkie zgromadzone w komunikatorze dane. Jak informują służby, EncroChat służył przede wszystkim do omawiania działalności przestępczej, w tym morderstw, handlu bronią czy narkotykami.

Jako pierwsze śledztwo w sprawie EncroChat wszczęły służby z Francji i Holandii, później dołączyli do nich także śledczy z Wielkiej Brytanii oraz Europol. Tzw. Operacja Venetic rozpoczęła się w 2017 r., ale służbom udało się zhakować sieć i odkodować zaszyfrowane dotychczas wiadomości prawdopodobnie dopiero na przełomie marca i kwietnia tego roku.

"Odkodowanie sieci dało nam możliwość zatrzymania działalności przestępczej, w tym brutalnych ataków, korupcji, morderstw a także handlu narkotykami na ogromną skalę" - powiedział dyrektor Europolu Wil van Gemert.

W czerwcu EncroChat poinformował swoich użytkowników o tym, że mogło dojść do zhakowania komunikatora, w efekcie wielu z nich próbowało pozbyć się sprzętów z zainstalowaną aplikacją EncroChat. W międzyczasie jednak ruszyły już pierwsze aresztowania. Jak dotąd w całej Europie w związku ze sprawą udało się zatrzymać 800 osób, rozbić kilkanaście grup przestępczych, przejąć ponad 2 tony narkotyków i kilkadziesiąt sztuk broni. Policja dostała również wgląd w miliony przechwyconych wiadomości.