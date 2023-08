Europejska sonda kosmiczna Hera została zmontowana

Udało się złożyć próbnik kosmiczny, który ma zbadać szczególną planetoidę - poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). W ubiegłym roku planetoida ta była celem amerykańskiego eksperymentu zmiany orbity tego typu ciał. Sprawdzano, zdolność ludzi do obrony naszej planety przed uderzeniami asteroid.

Projekt Hera to europejski kamyk dorzucany do puli eksperymentów obrony planetarnej. W ubiegłym roku amerykańska sonda DART zderzyła się z planetoidą (asteroidą) Dimorphos, zmieniając jej orbitę i powodują wyrzucenie materii w przestrzeń kosmiczną. Europejska sonda Hera poleci w kierunku planetoidy, aby z bliska zbadać krater wybity przez sondę amerykańską. ESA planuje też określić masę i zbadać budowę tego obiektu, a także większej planetoidy Didymos, wokół której krąży Dimorphos.

Wystrzelenie sondy Hera planowane jest na październik 2024 roku. Aby przyspieszyć budowę, sondę konstruowano jako dwa osobne moduły. Teraz nastąpiła ich integracja w firmie OHB w Bremie w Niemczech.

Moduł napędowy Hery obejmuje zbiorniki paliw, umieszczone w centralnym tytanowym cylindrze, będącym szkieletem statku kosmicznego. Posiada też silniki. Z kolei moduł główny zawiera komputer pokładowy, systemy pokładowe i instrumenty. Po skonstruowaniu obu modułów w OHB, pierwszy z nich przetransportowano do Avio w pobliżu Rzymu (Włochy), aby dodać system napędowy, natomiast drugi moduł pozostał w OHB. Potem oba moduły zostały połączone w Bremie.

Następnie Hera zostanie przetransportowana do ośrodka ESTEC w Holandii, gdzie przejdzie testy, aby sprawdzić gotowość do lotu.

Jak tłumaczy Paolo Martino, inżynier systemów Hery, podobny proces równoległej pracy nad dwoma modułami bywa często stosowany w misjach telekomunikacyjnych. Z tym, że tam mamy do czynienia z ustandaryzowanymi projektami, a w przypadku projektu Hera zastosowano go po raz pierwszy do misji przeznaczonej do lotu w głęboką przestrzeń kosmiczną.