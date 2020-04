Europejski hackathon #EUvsVirus, czyli programiści w walce z pandemią

KE, GovTech Polska i kraje stowarzyszone zapraszają do udziału w rozpoczynającym się w piątek ogólnoeuropejskim hackathonie, który ma opracować innowacyjne rozwiązania do walki z pandemią koronawirusa i wywołanym przez nią kryzysem - poinformował w komunikacie GovTech Polska.

GovTech zaznaczył, że w konkursie chodzi o połączenie innowatorów, partnerów i przedsiębiorców z całej Europy, a nawet świata, by razem opracować innowacyjne rozwiązania i wspólnie walczyć z pandemią koronawirusa i wywołanym przez nią kryzysem społeczno-ekonomicznym.

Hackathon odbędzie się w dniach 24, 25 i 26 kwietnia br.



"Stawia przed uczestnikami wyzwania wymagające krótkoterminowych, aczkolwiek szybkich i skutecznych rozwiązań w odniesieniu do zdrowia i życia, ciągłości działania, pracy na odległość i edukacji, integracji społecznej i politycznej, finansów cyfrowych oraz wszelkich innych wyzwań" - czytamy w komunikacie

GovTech wyjaśnił, że oficjalnie hackathon wystartuje w piątek 24 kwietnia po południu, a jego rozpoczęcie zainauguruje relacja na żywo z otwarcia przy udziale Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida-Maria Sassoliego, Przewodniczącego Komitetu Regionów Apostolosa Tzitzikostasa, oraz Komisarza UE do spraw Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży Maryi Gabriel.

"Ten ogólnoeuropejski hackathon jest przykładem tego, jak Europa może się zjednoczyć w czasach kryzysu. Zachęcanie do takiego wyrazu solidarności przez naszą społeczność innowatorów jest inspirujące. Nasze najbardziej utalentowane umysły dołożą wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązania na koronawirusa i wspierać naszych obywateli. To europejska innowacja w działaniu" - powiedziała cytowana w komunikacie Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży Mariya Gabriel.

W komunikacie wyjaśniono, że celem wydarzenia jest realna pomoc społeczeństwom europejskim dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych wypracowanych przez zespoły z poziomu narodowych konkursów lub inicjatyw, które odbyły się wcześniej.

Zaznaczono, że partnerem instytucjonalnym hackathonu jest GovTech Polska - działający w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów międzyresortowy program angażujący społeczność technologiczną w tworzenie rozwiązań dla sektora publicznego i odpowiadający za międzyresortowe projekty w dziedzinie innowacji, nowych technologii oraz cyfryzacji. Dodano, że kierująca Programem Justyna Orłowska jest również Ambasadorem wydarzenia.

"Choć wirus zmusił Europę i świat do zamknięcia granic, pozostajemy Wspólnotą otwartą na innowacje, współpracę i nowe technologie, a czym jest hackathon, jeśli nie uosobieniem tych cech? Świadczy o tym nie tylko udział tysięcy zespołów z ponad 30 krajów, ale też fakt, że mimo rywalizacji typowo konkursowej wszyscy pozostajemy jedną drużyną. Jestem przekonana, że polscy programiści dołożą swoją wirtualną cegiełkę do budowy realnych narzędzi wspólnej walki z wirusem. Wszystkim życzę powodzenia!" - powiedziała cytowana w komunikacie Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyna Orłowska.

GovTech zaznaczył, że w wydarzeniu uczestniczy 27 państw członkowskich UE, a także Wielka Brytania, Norwegia, Izrael, Szwajcaria, Turcja i Ukraina. Dodał, że oprócz tych państw do hackathonu dołączają również Indie czy USA. Poinformował, że ze strony Polski kuratorem jest Dmitrij Żatuchin, prezes wrocławskiej spółki technologicznej DO OK S.A., która jest inicjatorem i organizatorem wydarzenia HackCrisis (www.hackcrisis.com) realizowanego 17-22 marca 2020 r. we współpracy i pod patronatem GovTech Polska.

GovTech Polska poinformował, że wg. stanu na środę 22 kwietnia w wydarzeniu zarejestrowanych jest ponad 10 tys. uczestników, ponad 1200 mentorów, i kilkuset partnerów instytucjonalnych i prywatnych takich jak: Amazon, Capgemini, Google, EY, Huawei, Lego Ventures, McKinsey&Company, P&G, Samsung, czy Santander, aby pod wspólnym szyldem działać na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa.

Dodał, że na stronie wydarzenia https://euvsvirus.org można zgłosić swój zespół lub dołączyć osobiście, a udział w hackathonie #EUvsVirus jest bezpłatny.