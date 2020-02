Europejski przemysł liderem we wdrażaniu sztucznej inteligencji. Oto przykłady

51 proc. największych światowych producentów w Europie wdraża co najmniej jedno rozwiązanie z obszaru sztucznej inteligencji - wynika z raportu Instytutu Badawczego Capgemini. Eksperci rekomendują, by producenci skoncentrowali się na trzech obszarach zastosowania AI: kontroli jakości produktu, planowania popytu i inteligentnego utrzymania i naprawy sprzętu.

Audi wprowadziło w tłoczni zakładu Ingolstadt system kontroli jakości oparty o sztuczną inteligencję i system kamer. Ucząc się poprawnego oceniania powierzchni wychodzących z prasy elementów nadwozi system obejrzał kilka milionów zdjęć testowych. Według firm wprowadzających podobne systemy zrobotyzowane systemy kontroli jakości mają potencjał do eliminacji nawet 100 proc. strat, wynikających wcześniej z błędów na etapie kontroli jakości.- Są to funkcje, które mogą zapewnić znaczne oszczędności kosztów, poprawić dokładność produkcji i wyeliminować marnotrawstwo. Liderzy nie koncentrują się jednak wyłącznie na tych przypadkach zastosowania, ale równolegle z ich wdrożeniem przygotowują się na przyszłość, inwestując część oszczędności w budowę skalowalnej infrastruktury danych, infrastruktury IT i rozwijając systemy pomocnicze – mówi Mirosław Bartecki, główny architekt AI w Capgemini Business Services.