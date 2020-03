Europejskie fabryki Toyoty zamknięte przynajmniej do 20 kwietnia

Japoński koncern motoryzacyjny Toyota ogłosił w poniedziałek wydłużenie przerwy produkcyjnej w fabrykach w Polsce i innych krajach Europy przynajmniej do 20 kwietnia. Jedynie fabryka Toyoty w Rosji ma wznowić pracę już 3 kwietnia - poinformowała agencja Reutera.

Drugi co do wielkości producent samochodów na świecie ogłosił w poniedziałek wydłużenie przerwy produkcyjnej przynajmniej do 20 kwietnia w placówkach we Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Polsce, Turcji i Portugalii. Prace w tych zakładach zostały wstrzymane z połowie marca w związku z epidemią Covid-19.

Wcześniej zakładano, że produkcja w zakładach Toyoty zostanie wznowiona 3 kwietnia. Teraz firma zapowiedziała, że jedynie zamknięta w poniedziałek rosyjska fabryka ma otworzyć się zgodnie z planem, czyli na początku miesiąca.

Wcześniej koncern zamknął do odwołania swoje zakłady w Ameryce Północnej. Firma zapowiedziała też wstrzymanie od 3 kwietnia siedmiu linii produkcyjnych w pięciu japońskich fabrykach. Zakłady te będą otwierane stopniowo między 6 a 15 kwietnia - poinformowała na swojej stronie Toyota.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 koncern Toyota odnotował znacznie spadki sprzedaży, zwłaszcza w Chinach, gdzie odnotowano pierwsze przypadki zachorowań na Covid-19.

Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu agencja Kyodo, powołując się na anonimowe źródła, Toyota zgłosiła się do dwóch dużych japońskich banków o założenie linii kredytowej o łącznej wartości biliona jenów (9,2 mld USD) w celu zapewnienia sobie stabilności finansowej w przypadku dalszego rozprzestrzenianie się epidemii.