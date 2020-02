Eurostat zbadał internetowe obawy Europejczyków

W 2019 r. 25 proc. Europejczyków ograniczało udostępnianie w sieci swoich danych osobowych, ponieważ bało się o ich bezpieczeństwo. Jak sprawić, by wyłudzeń i przestępstw było mniej?

Jak zaznacza w wypowiedzi, sytuację miało poprawić wprowadzenie przepisów dot. RODO. - Jednak same regulacje to nie wszystko. By zwiększyć zaufanie konsumentów do zakupów online, widzimy potrzebę stałego podnoszenia świadomości na temat cyberbezpieczeństwa. Użytkownik sieci musi wiedzieć np., jakie dane są niezbędne do dokonania transakcji w internecie, a udostępnianie jakich może narazić go na utratę kontroli nad nimi i tym samym nawet doprowadzić do wymiernych dla niego strat, także finansowych. To dziś jedno z najważniejszych wyzwań dla polskiego e-commerce - mówi prezes Kanownik.Po czym zaznacza, że Światowa Organizacja Handlu (WTO) zapowiedziała rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem globalnych zasad dotyczących handlu elektronicznego. - Są one obecnie bardzo potrzebne - dodaje. - Miejmy nadzieję, że dzięki nim konsumentom i firmom działającym w branży e-commerce będzie łatwiej i bezpieczniej dokonywać e-transakcji.Kończąc swój komentarz, Kanownik zaznacza potrzebę ograniczenia barier uniemożliwiających sprzedaż transgraniczną, ale przy jednoczesnej stałej edukacji użytkowników, co będzie skutkować zwiększaniem zaufania do transakcji internetowych. - To ważne z punktu widzenia także polskich przedsiębiorców. Handel elektroniczny to bowiem ważny i stale rosnący element polskiej gospodarki. To duży potencjał, by sprzedawać swoje produkty i usługi na europejskich i globalnych rynkach - zauważa.Czytaj też: Polacy opracowali metodę minimalizowania zagrożenia blackoutem Z dodatkowych danych Eurostatu można się jeszcze dowiedzieć, że 26 proc. pytanych było celem spersonalizowanych komunikatów próbujących wyłudzić dane logowania do prywatnej poczty e-mail. 13 proc. trafiało na strony, na których proszono o takie dane, a jak się potem okazywało, strony te podszywały się pod inne, oficjalne witryny.3 proc. osób padło ofiarą próby wyłudzenia danych kart kredytowych. Tyle samo osób utraciło dane w wyniku zainfekowania ich komputerów lub urządzeń mobilnych wirusami. 2 proc. pytanych stwierdziło, że w ciągu minionego roku włamano się na ich konta e-mail lub profile w sieciach społecznościowych. W przypadku tych ostatnich publikowano na ich profilach informacje bez ich zgody.Dostęp do sieci w Europie rośnie. Wedle danych Eurostatu, tylko w Polsce procent domów z dostępem do sieci wzrósł z 72 do 84 proc. między 2013 a 2018 r. W całej Unii Europejskiej, w tym samym czasie, ten wzrost był 10-proc., z 79 do 89 proc. Coraz częstsze korzystanie przez Europejczyków z sieci wiąże się ze wzrostem znaczenia cyberbezpieczeństwa. Staje się ono kluczowym elementem infrastruktury komunikacyjnej.Czytaj też: Ministerstwo Cyfryzacji chce aktywniej koordynować cyberbezpieczeństwo O tym, że Polska ma nadal lekcję do odrobienia w tym temacie, rozmawiano w 2019 r. na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Na tym spotkaniu ekspert z zakresu prawa Paweł Sawicki z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak mówił: - Myślenie o cyberbezpieczeństwie powinno być myśleniem procesowym. Ustawa jest dopiero takim początkiem, fundamentem, wokół którego należałoby budować cały system. - Odnosił się do nowego prawa, które w 2018 r. przeszło przez Sejm. Ta ustawa dotyczy kreowania w naszym społeczeństwie i w gospodarce procedur cyberbezpieczeństwa.