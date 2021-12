Euvic przeprowadził największą akwizycję w swojej historii

Informatyczna grupa Euvic zrealizowała ósmą w tym roku akwizycję. Przejęcie RITS Professional Services jest zarazem największą tego typu transakcją w jej historii.

Zespół RITS to obecnie ponad 40 wykwalifikowanych i doświadczonych rekruterów oraz blisko 400 specjalistów IT. Firma przewiduje zakończenie 2021 roku przychodem na poziomie około 100 mln zł. Przyszłoroczne plany zakładają dla spółek filaru body/team leasing nawet 200 mln zł przychodu.- Od ponad 10 lat działamy na rynku usług IT. Lata międzynarodowej praktyki i doświadczenie w wielu obszarach pozwalają nam czuć się pewnie w roli uznanego eksperta, a wypracowana w tym czasie metodyka pracy sprawia, że jesteśmy skuteczni w tym, co robimy. Dołączenie do Grupy Euvic to dla nas kolejne wyzwanie, szczególnie w tak wymagającym dla rynku IT czasie - komentuje Adam M. Cudny, przewodniczący rady nadzorczej RITS Professional Services.Seria akwizycji firmy Euvic zapoczątkowana w 2020 roku to działania wynikające z przyjętej na kolejne lata strategii rozwoju. Głównym jej założeniem jest wzmocnienie dotychczasowych kompetencji grupy i zasilenie nowymi. Łącznie stworzą unikalną i komplementarną ofertę dla biznesu. Uruchomione inwestycje i przejęcia wzmocniły kompetencje trzech funkcjonujących od lat w grupie filarów: software development, body/team leasing oraz IT infrastructure. Pozwoliły także na stworzenie trzech zupełnie nowych, opartych na kompetencjach dotąd nie rozwijanych w ramach grupy: innovations, performance i commerce transformation.Od początku 2020 roku do grupy Euvic dołączyły: Edge One Solutions (body/team leasing), eduLAB (innovations), Aden (software development), Sirocco Mobile (software development), Stermedia (software development), Clickad (performance), FFW Communications (performance), eoNetworks (IT infrastructure), Unity Group (commerce transformation) oraz ostatnio - największa akwizycja w historii Grupy - RITS Professional Services (body/team leasing).Czytaj również: 5-7 tys. zł na rękę. Prawda o płacach w polskich start-upach Dzięki przejęciom grupa powiększyła się o ponad tysiąc specjalistów a jej łączne roczne przychody wzrosły o ponad 250 mln zł. Zakończenie serii akwizycji nie oznacza zwolnienia tempa. Zarząd Euvic przewiduje dalszy dynamiczny wzrost organiczny i zapowiada intensywne prace wewnątrz grupy nad rozwojem unikalnej, kompleksowej oferty dla biznesu.- Ostatnie dwa lata i wszystkie inwestycje jakie poczyniliśmy znacząco zmieniły strukturę grupy i nakreśliły dla niej wymagający plan działania. Po zakończonej serii akwizycji przyszedł czas na jego realizację w sposób gwarantujący integrację wszystkich podmiotów współtworzących grupę i wykorzystanie efektu synergii płynącego z ich współpracy. W kolejnej fazie pracujemy nad procesami usprawniającymi działania operacyjne i komunikację wewnętrzną na poziomie poszczególnych filarów i całej grupy. Nie oznacza to zaprzestania inwestycji. Chcemy jednak, by transakcje w nadchodzącym roku były mniejsze, a stroną inwestującą były poszczególne spółki z grupy - komentuje Wojciech Kosiński, wiceprezes zarządu Euvic.