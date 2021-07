Euvic rozważa debiut na GPW przez odwrotne przejęcie

Euvic, grupa działająca w branży informatycznej, zakłada wśród celów na lata 2021-2024 debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rozważa wejście na giełdę poprzez odwrotne przejęcie. W tym scenariuszu debiut mógłby odbyć się stosunkowo szybko, bo już w 2022 roku. Jeżeli natomiast spółka zdecyduje się na ofertę publiczną, może pojawić się na GPW dopiero za około trzy lata.

Grupa jest aktywna na rynku M&A. Chce w tym roku podpisać umowy o wartości przekraczającej 100 mln zł. Część płatności ma odbyć się w formie akcji, a inne mogą zawierać element płatności odroczonej. Zarząd zakłada, że w przyszłym roku uda się powtórzyć wydatki w podobnej skali.Akwizycje mogą być częściowo finansowane długiem.- Do tej pory nie korzystaliśmy z długu, ale uważam, że przy pewnej skali staje się to nieprofesjonalne. Rozważamy sięgnięcie po finansowanie bankowe lub obligacje – wyjaśnia prezes.Euvic prowadzi również rozmowy z potencjalnym partnerem branżowym, z którym wspólnie mógłby zainwestować kolejne ok. 100 mln zł. Grupa rozgląda się m.in. za przejęciami zagranicznymi i prowadzi już w tej sprawie rozmowy. Chce rozwinąć działalność w krajach niemieckojęzycznych, USA, Skandynawii i Wielkiej Brytanii.Grupa jest ponadto w trakcie negocjacji największego kontraktu w swojej historii.Euvic istnieje od 2005 roku. Rozwija się w pięciu obszarach: tworzeniu oprogramowania, outsourcingu specjalistów IT, infrastrukturze IT, e-commerce oraz wspieraniu grupy 17 startupów. Stara się też odpowiadać na potrzeby branży energetycznej, która ze względu na status sektora strategicznego w dużym stopniu zależna jest od nowych technologii. Firmy, w których spółka jest udziałowcem, zatrudniają łącznie około 3,5 tys. osób.