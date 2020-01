Evidate znacznie upraszcza prace ewidencyjne

Firma iteo opracowała system Evidate, który znacznie ułatwia i przyspiesza prowadzenie prac ewidencyjnych. Eliminuje on potrzebę korzystania z wielu różnych narzędzi oraz posiadania głębokiej wiedzy technicznej i bardzo dobrze sprawdza się w takich branżach jak energetyka, gazownictwo czy komunikacja.

Aplikacja mobilna pozwala również na edycję parametrów punktów znajdujących się w terenie oraz dodawanie zdjęć, wykorzystując system mapowy oraz bazę działającą offline na urządzeniu i synchronizującą się z serwerem.Dodatkowo aplikacja umożliwia też wsparcie paszportyzacji sieci, systemów teleinformatycznych, energetycznych, wodociągowych, gazowniczych i komunikacyjnych. Możliwa jest także paszportyzacja z komputera osobistego na urządzenie mobilne, możliwość edycji parametrów punktów i zapisywanie danych na serwerze, dzięki czemu możliwe jest działanie offline. Pracownicy nie muszą nosić ze sobą komputera osobistego, ponieważ wyposażeni są w tablet oraz wspierające go sprzęty wymienione powyżej.Podczas inicjalizacji pracy na urządzeniu pracownik pobiera dane związane jedynie z przyporządkowanym mu terenem. Pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić cykl pracy. Dodatkowo wpływa to także na zminimalizowanie kosztów związanych z transferem danych, co w skali całego projektu przynosi znaczną różnicę finansową. W przypadku zmian w ustaleniach możliwe jest ponowne pobranie regionów - aplikacja sprawdza się więc również w sytuacji zastępstw czy współdzielenia sprzętu.Iteo zapewnia, że prosty interfejs umożliwia sprawne dokonanie przypisania, nie rozpraszając zbędnymi opcjami.„Dzięki różnorodnym metodom wyszukiwania punktów pracownik może dopasować sposób pracy z systemem do siebie, co dodatkowo zwiększa komfort i wydajność pracy. Użyta w systemie technologia związana z wyświetlaniem map jest wyjątkowo intuicyjna, ze względu na jej powszechność w Internecie” - twierdzi producent aplikacji.Wśród głównych zalet aplikacji Iteo wymienia: przejrzystość interfejsu, łatwość obsługi bez względu na zaawansowanie technologiczne użytkownika, szybkość wprowadzania i edycji danych podczas procesu inwentaryzacji, brak potrzeby posiadania zaplecza technicznego i infrastruktury sieciowej oraz możliwość pracy offline.Iteo zapewnia też, że Evidate każdorazowo może być dostosowany do indywidualnych potrzeb firm i korporacji, zarówno pod względem wizualnym, jak i wdrożonych funkcjonalności.