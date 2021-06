Exatel otworzył teleport satelitarny

Otwarcie teleportu satelitarnego, który będzie wykorzystywany na potrzeby instytucji państwowych i podmiotów komercyjnych, ogłosiła we wtorek spółka Exatel. Jak podkreślano, to pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie środkowo-wschodniej kontrolowane przez spółkę Skarbu Państwa.

Jak podaje spółka, na teleporcie Exatel działa zespół siedmiu anten satelitarnych z największym rozmiarem średnicy talerza 6.3 metra. Obecnie z usług teleportu korzysta Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Obecny podczas ceremonii otwarcia wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślał, że uruchomienie teleportu stanowi ważny moment dla instytucji polskiego państwa, dla polskiej armii, dla służb chroniących bezpieczeństwo wewnętrzne i dla przemysłu.

"Otwarcie teleportu satelitarnego to także wzmocnienie łączności polskich placówek na całym świecie. To ważny krok na drodze do budowy cybersuwerenności naszego państwa" - powiedział, wskazując na potrzebę rozwijania własnych kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Małecki przypomniał, że Exatel jest spółką należąca w 100 proc. do polskiego państwa, nadzorowaną przez MAP, która wchodzi w kolejne segmenty rynku, zwiększając bezpieczeństwo Polski i otwierając nowe możliwości dla polskich firm.

"Polska jest wciąż za mało obecna w przestrzeni kosmicznej" - ocenił. Wskazał, iż otwarcie teleportu jest - obok budowy polskiego klastra kosmicznego na Podkarpaciu - kolejnym krokiem, by to zmienić.

"To jedyny teleport satelitarny w Europie Środkowo-Wschodniej zbudowany rzez spółkę Skarbu Państwa. Zbudowany w bardzo szybkim czasie, 8 miesięcy" - podkreślił. "Kolejnymi krokami będzie budowa polskiego satelitarnego systemu obserwacji Ziemi, gdzie będziemy niezależni, gdzie będziemy mogli wykorzystać te technologie do naszych potrzeb i sprzedać je tym, którzy będą ich potrzebowali" - dodał.

"Dzisiaj rozwijanie cybersuwerenności jest polską racją stanu" - powiedział.

Również wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa ocenił, że tego typu inwestycje pokazują, iż polskie państwo rozumie wyzwania geopolityczne i technologiczne.

"Mamy świadomość, że nadrabiamy zaległości sprzed wielu lat" - powiedział. Zaznaczył, że do wykonania pozostała "olbrzymia praca". Wskazał, że budowa teleportu jest dowodem na wagę współpracy międzyresortowej oraz współpracy administracji z przemysłem.

Prezes Exatela Nikodem Bończa Tomaszewski zaznaczył, że budowa cybersuwerenności Polski jest "misją Exatela", który został wykupiony przez państwo w 2017 r. Według Bończy Tomaszewskiego ta transakcja odwróciła niekorzystny trend pozbywania się przez państwo polskie aktywów telekomunikacyjnych w okresie, gdy rola telekomunikacji i cyberprzestrzeni rosła.

Szef Exatela zwrócił uwagę, że spółka jest pomysłodawcą projektu Polskie5G - jednego hurtowego operatora ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G w paśmie 700MHz, a w przyszłości chciałaby pełnić rolę operatora sieci komunikacji strategicznej, którego powołanie przewiduje procedowana obecnie nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Według Exatela, otwarty we wtorek teleport może świadczyć szereg usług w zakresie łączności satelitarnej, a duża widoczność satelitów geostacjonarnych umożliwia połączenie prawie z każdym miejscem na Ziemi. Jak podano, teleport umożliwia także świadczenie usług rozsiewczych (broadcast) dla firm medialnych lub może stanowić zapasowy dostęp do satelitów telekomunikacyjnych dla ich operatorów. Może również odbierać dane satelitarne systemem EDRS (ang. European Data Relay System - Europejski System Transmisji Danych) w czasie rzeczywistym z satelitów na niskich orbitach Ziemi i przekazywać je dalej na Ziemię przez satelity na orbicie geostacjonarnej. Może także być wykorzystywany do kontroli misji, tj. do zarządzania np. konstelacją polskich satelitów obserwacyjnych lub telekomunikacyjnych.

Jak podkreślano podczas ceremonii otwarcia, teleport to nie jedynym "kosmicznym" projektem Exatela. W styczniu 2021 r. spółka we współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz Państwową Wyższą Szkołą Technologiczno-Ekonomiczną w Jarosławi, podpisały list intencyjny w sprawie powołania polskiego klastra kosmicznego. Efektem ma być stworzenie Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

Spółka podała, że projekt ma obejmować utworzenie polskiej konstelacji sześciu bazowych mikrosatelitów teledetekcyjnych. Rozwiązanie to dostarczy obrazowanie bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR), mające zastosowanie m.in. w obszarze obronności, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, rolnictwa, ochrony środowiska.

Według planów Exatela, pierwszy polski satelita zostanie wyniesiony w 2023 r., natomiast cała konstelacja uruchomiona zostanie pod koniec 2026 r.