Exatel poprawił wyniki, ale strata i tak pozostała

W 2019 r. wskaźnik EBIDTA wyniósł 56,3 mln zł, czyli 24 proc. więcej niż rok wcześniej; wskaźnik rentowności wyniósł 48 proc., a strata netto 12,1 mln zł, co oznacza poprawę o 8,5 mln wobec roku poprzedniego - podał Exatel podczas wtorkowej konferencji.

Jak mówił podczas prezentacji wyników prezes Exatela Nikodem Bończa Tomaszewski, 2019 rok upłynął pod znakiem umacniania tego, co udało się zbudować w ciągu dwóch poprzednich lat.

Wskaźnik EBIDTA wyniósł w 2019 r. 56,3 mln zł, wobec 45,3 w 2018 r., o oznacza wzrost o 24 proc, który wyniósł jednak 2 proc. mniej niż zakładano. Plany przewidują, że w 2020 r. będzie to 64 mln zł.

Marża po kosztach bezpośrednich wyniosła w 2019 r. 176,4 mln zł, czyli o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim. W roku 2020 ma ona wynieść 188,5 mln zł. Z kolei przychody ze sprzedaży w 2019 r. spadły o 4 proc. wobec roku poprzedniego i wyniosły 366,9 mln zł. Plan finansowy na 2020 r. zakłada, iż będzie to w tym roku 385, 8 mln zł.

Jak podał Exatel, wskaźnik rentowności wyniósł w 2019 r. 48 proc. i wzrósł o 6 proc. rok do roku. Z kolei wynik netto za 2019 r. to - 12,1 mln zł, co oznacza poprawę o 8,5 mln wobec roku poprzedniego. W 2020 r. planowana strata to 5,2 mln zł. Według prezesa firmy w 2021 r. powinna ona osiągnąć pełną rentowność i uzyskać dodatni wynik netto.

Jeśli chodzi o wyniki finansowe za 1 kwartał 2020 r, to EBIDTA wyniosła 15,2 mln zł (wobec planowanych 14,2 mln zł.), marża po kosztach bezpośrednich wyniosła 45,7 mln zł (wobec planowanych 45,6 mln zł.), przychody ze sprzedaży 86,3 mln zł. (planowano 94,1 mln zł.), a wynik netto -1,8 mln zł (zakładano -2,6 mln zł).

Według wiceprezesa firmy Rafała Magrysia w 2019 r. kontynuowano rozwój sieci telekomunikacyjnej, zarówno w kraju, jak za granicą, m.in. otwierając punkt obecności POP w w Pradze, tworząc nową zapasową trasę dla połączenia Frankfurt-Warszawa czy zwiększając usługi transmisji danych do Frankfurtu. Zmodernizowano także kluczowe połączenia w kraju.

Exatel zawarł także nowe kontrakty z zakresu łączności satelitarnej, gdyż - jak mówił Magryś - "przymierza się do budowy satelitów i umieszczenia ich na orbicie". Udostępniono także nową usługę Wavelenght, czyli prywatne, wysokoprzepustowe połączenie punkt-punkt w oparciu o infrastrukturę DWDM, wdrożono także w sieci EXATEL polski antyDDoS TAMA.

Jak podano, Exatel powiększył w 2019 r. bazę klientów o 7 proc., a udział przychodów z rynkukomercyjnego w całości przychodów firmy na koniec tego roku wyniósł 73 proc.