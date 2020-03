Fabryka Samsunga znowu zawiesiła produkcję; powodem koronawirus

Fabryka Samsunga w mieście Gumi w Korei Płd. ponownie zawiesiła produkcję po tym, jak u kolejnego z pracowników stwierdzono zakażenie koronawirusem. Koncern postanowił o tymczasowym przeniesieniu produkcji do Wietnamu - informuje agencja Reutera.

Koncern poinformował w piątek, że podjął decyzję o zawieszeniu produkcji w swoim zakładzie w południowokoreańskim mieście Gumi, po tym jak u kolejnego z tamtejszych pracowników potwierdzono zakażenie koronawirusem. Rzeczniczka firmy poinformowała, że fabryka ponownie wznowi działalność już w sobotę.

To nie pierwszy raz, kiedy zakład został zamknięty z powodu epidemii - jeszcze w lutym fabryka zawiesiła działalność na dwa dni, wznowiła ją pod koniec ubiegłego miesiąca.

Jak dotąd chorobę Covid-19 stwierdzono u sześciu osób pracujących w kompleksie, co znacząco odbiło się na płynności produkcji. Zwłaszcza, że Samsung prowadzi w Gumi dwie linie produkcyjne smartfonów.

Z tego też powodu firma zdecydowała w piątek o tymczasowym przeniesieniu części produkcji smartfonów do Wietnamu. Ma to zapewnić, że produkty firmy dostarczane będą konsumentom "w bardziej skuteczny, stabilny i terminowy sposób" - napisał Samsung w oświadczeniu. Koncern dodał, że kiedy sytuacja dotycząca epidemii koronawirusa w Korei Południowej ustabilizuje się, produkcja zostanie na powrót przeniesiona do Gumi.

W ciągu ostatniej dekady, Samsung przeniósł ponad połowę produkcji smartfonów do Wietnamu. Nadal jednak polega na zakładach w Gumi przy tworzeniu flagowych modeli składanych smartfonów Galaxy Z Flip i Galaxy Fold.