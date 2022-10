"Fabryki bezludne" Elona Muska można włożyć między bajki

- Przemysł 4.0? - Ostatnie 2 lata w przemyśle wytrącają decydentów ze strefy komfortu. Coraz więcej przedsiębiorstw porzuca tymczasową łataninę na rzecz śmielszego skoku - ocenia Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, w rozmowie z Jackiem Ziarno.

Przemysł 4.0… Jeśli uwzględnić przymiarki sprzed, powiedzmy, 5 lat, to jak przebiega dziś rozwój przemian z tego kręgu w Europie: prognozy trafione w punkt, wolniej, nadspodziewanie szybko? I jak Polska prezentuje się tu na tle unijnej czołówki?

- 5 lat temu nieobecne były globalne czynniki makroekonomiczne – pandemia i późniejsze zaburzenia w łańcuchach dostaw, wojna w Ukrainie i globalny kryzys energetyczny. Z drugiej strony: ostatnie pięciolecie pokazało, że rozwijaliśmy się bardzo szybko, choć nasze narodowe przywary i okoliczności wewnętrzne stanowią barierę, która objawia się coraz bardziej.

Polska na tle unijnej czołówki? W ogólnym planie gospodarczym wygląda nadspodziewanie dobrze. Dodatkowo po przerwaniu globalnych łańcuchów dostaw okazało się, że sporo firm z Zachodu uwzględniło lub właśnie uwzględnia nasze państwo jako miejsce inwestycji czy nasilenia kontaktów gospodarczych: unijny dostawca oznacza brak loteryjności w tej materii. Także w przypadku Przemysłu 4.0.

Industry 4.0 wymaga jednak także zmian w mentalności, w podejściu do biznesu. Nie wszystkie firmy u nas dobrze sobie w tym radzą. Prywatne polskie przedsiębiorstwa stanęły tu przed kłopotem ryzyka biznesowego (finanse, strategia), ale też problemem nie do końca przekonanych do tak dramatycznego kroku zarządów, no i brakiem koniecznych do wprowadzania reform fachowych kadr – zwłaszcza w małych i średnich firmach. I to nie dlatego, że ci ludzie są źle wykształceni, ale jest ich po prostu stanowczo za mało.

Czy rzeczywistość oddaje dziś przewidywania, że rozwiązania Industry 4.0 będą wprowadzać w gospodarczą codzienność głównie ponadnarodowe koncerny? Czy niosą one „kaganek oświaty”, a za ich przykładem podążają inne przedsiębiorstwa?

- Tak, duże firmy systematycznie dopomagają we wprowadzaniu nowoczesnych projektów i w części technologicznej, i zarządczo-organizacyjnej w mniejszych przedsiębiorstwach. I to w dwojaki sposób.

Wymuszają oto pewne rozwiązania na poddostawcach, co wyraziście widać przede wszystkim na przykładzie branży samochodowej, ale też m.in. w przemyśle spożywczym czy mineralnym.

Zauważmy też, że logistyka w przemyśle jako gałęzi gospodarki przestawia się na cyfrowe tory. W dobie pandemii firmy musiały gwałtownie przejść na cyfryzację – przynajmniej tę towarzyszącą logistycznym procesom w kontaktach z klientami i partnerami biznesowymi (choć w parze szła tu też często głęboka reforma systemu wewnątrz przedsiębiorstwa). Tego po prostu wymagali ich odbiorcy i elementarna sprawność działania.

Ale jest też ze strony koncernów oddziaływanie może mniej świadome…

- Myśli pan o migracji kadr? Tak, ludzie, którzy sporo nauczyli się w wielkich firmach, przechodzą do mniejszych polskich przedsiębiorstw i są tam cennymi nabytkami.

I to wymuszanie określonych standardów na kooperantach, i ów przepływ fachowców są tym bardziej potrzebne, że – jak wspomniałem – właściciele polskich biznesów (oceniając en bloc) nadal bardzo ostrożnie podchodzą do gwałtownych przemian z kręgu Przemysłu 4.0: niby samoświadomość konieczności jest, ale jeszcze za rzadko ma ona moc sprawczą.

Faktem jest także jednak, że mocno liczyli na finansowanie nowych przedsięwzięć z zewnątrz, ale… Programy, w których obiecywano wsparcie przemysłu, prowadzone są tak, że nie pozwalają na przyspieszenie zmian, szczególnie w MSP.

Myślę o wsparciu państwa, które właściwie sprowadza się do pomocy unijnej. Administracja państwowa przez ostatnie 7 lat koncentruje się raczej na programach społecznych, a nie na gospodarce, choć prowadzone „z klucza” programy unijne wielu firmom pomogły. Tyle że rodzimy biznes oczekuje skutecznych zachęt związanych z bezpośrednim finansowaniem inwestycji; ulgi podatkowe są tu niewystarczające.

Przykładem choćby „ulga robotyczna” (fragment Polskiego Ładu, czyli ustawy z października ub.r.): była bardzo oczekiwana przez środowisko, bo w zapowiedziach miała skierować automatyzację i robotyzację na nowy kurs. Tymczasem model opracowany przez Ministerstwo Finansów jest tak skomplikowany i mało zachęcający, że pewnie niewiele przedsiębiorstw z niego skorzysta.

Nie sądzę, że to świadome działanie administracji centralnej – bardziej szkodliwa, asekuracyjna ostrożność we wspieraniu prywatnych przedsiębiorstw, połączona z fatalnym w skutkach niezrozumieniem ich (i gospodarki) potrzeb. I może to jest w tym najbardziej smutne tyle lat po ustrojowej transformacji.

Jaką rolę przypisać można małym i średnim firmom teraz i w przyszłości w nowym układzie produkcyjnym, firmowanym przez skutki Przemysłu 4.0? Niektórzy analitycy od lat wskazują na niebezpieczeństwo eliminowania MSP „z globalnych sieci wartości”… To nadal realne?

- Niestety tak. Jak temu przeciwdziałać? W Niemczech, gdzie koncepcja regionalnych centrów kompetencji Industry 4.0 działa bez fajerwerków, ale systematycznie, firmy dostają silne wsparcie, by mogły nadążyć za wymaganiami rynku.

Bez wątpienia taka polityka spopularyzowała tam ideę i przyspieszyła procesy związane z Przemysłem 4.0 – zwłaszcza w MSP, które stanowią dla Niemiec bazę w eksporcie. U nas to de facto w ogóle nie działa...

Przypomnijmy: idzie o kilkanaście centrów kompetencji Industry 4.0 rozrzuconych po Niemczech, a także program „Industrie 4.0 @Mittelstand”. I w polskim przypadku potrzebna jest edukacja, doradztwo, know-how z zarządzania, bo nieprzekonani nigdy nie zdecydują się na rewolucję. Jak z tej perspektywy prezentują się dokonania naszego państwa, symbolizowane np. aktywnością Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości?

- Ta fundacja – chodzi o jej formułę prawną – nie do końca jest usytuowana tak, jak potrzebowałoby tego środowisko biznesowe. Firmy liczyły, że będzie to rządowa agenda i w podobny sposób jak PARP na swoim polu działania wspomoże przedsiębiorstwa.

Skromna pula środków finansowych, którą FPPP ma do dyspozycji, służy raczej popularyzacji pewnych treści w Internecie (co oczywiście też jest ważne), a nie realnej pomocy dla firm na szeroką skalę.

W okresie formowania Fundacji mowa była, jak pamiętam, o 20 mln zł budżetu rocznie…

- Kropla w morzu! Fundacja jest odcięta od takiego typu finansowania jak PARP, która prowadzi pewne przedsięwzięcia w ramach środków budżetowych. Notabene: koordynacja aktywności obu instytucji na polu Przemysłu 4.0 też by się przydała…

Pięć lat temu, gdy rozmawialiśmy, mówił pan o dotkliwym „braku odpowiedniej liczby fachowców, którzy umieją wprowadzać supernowoczesne metody produkcyjne”. I co, czy stosunkowo szybko udało się wyszkolić taką kadrę „edukatorów”? Jak pan ocenia dziś nauczanie – akademickie i to ustawiczne – z nurtu Przemysłu 4.0 w Polsce?

- W kształceniu na poziomie wyższym widać spory postęp. Faktycznie, uczelnie prywatne i państwowe kształtują przyszłych menedżerów 4.0. I mówimy tu o holistycznym podejściu, łączącym m.in. elementy technologiczne z zarządzaniem. Wśród czołówki wymienić wypada Politechniki Warszawską i Śląską, silne ośrodki są też m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie czy Zielonej Górze.

Studia na poziomie MBA są w tym przypadku relatywnie drogie, ale kształcą już na wysokim poziomie i cieszą się dużym zainteresowaniem i dużych firm, i MSP.

Pozytywnie zaskakuje, że wśród słuchaczy znajdują się nierzadko synowie właścicieli firm MSP do 100-150 osób lub menedżerowie wydelegowani przez właścicieli do zarządczego przejęcia tego typu przedsiębiorstwa.

Studia z szyldem „Przemysł 4.0” zawsze będą w jakimś sensie elitarne, ale tak czy inaczej wyraziście wyłania się kwestia skali – w kontekście liczby studentów – chłonność gospodarki. Boleję też, że na studiach wyższych kształcenie dualne na poziomie zawodowym w Polsce leży.

A zaczynać się powinno wcześnie… Instytut Industry 4.0 oraz Forum Automatyki i Robotyki Polskiej były swego czasu zaangażowane w pomoc w tworzeniu centrów kształcenia dualnego – budowy kompetencji na poziomie techników w dziedzinie robotyki, obrabiarek CNC. I okazało się, że nasze szkolnictwo kompletnie nie jest na to przygotowane; pilotażowy program w woj. podlaskim utknął – czeka i czeka na środki finansowe. Dla resortu edukacji priorytetem jest program stworzenia 120 Branżowych Centrów Umiejętności w ramach KPO. Ale założenia tego przedsięwzięcia, zakładające w dużej mierze partnerstwo publiczno-prywatne, są tak skomplikowane, że obawiam się, czy nie powtórzy się historia z „ulgą robotyczną”.

A może wielkie firmy powinny (i mogą) zastępować państwo w kształceniu w tej mierze?

- Nigdzie na świecie koncerny tego nie robią! Nie mogą zresztą zrozumieć, że w Polsce utrzymuje się takie oczekiwanie, bo to zadanie rządów. Kształcenie na takim poziomie nie jest ani misją, ani wizją koncernów.

Rachuby, że firmy w wielkim zakresie będą uczestniczyć w systemie edukacyjnym bądź nawet przejmą szkolenia czy nauczanie kadry dla Przemysłu 4.0 od państwa, jest ułudą. Tak samo zresztą, jak w przypadku klastrów przemysłowych czy związków pracodawców (nie mówię o pilotażowych inicjatywach).

Kadry nauczycielskie są w szkołach lub na uczelniach. Technicy czy inżynierowie mogliby pełnić funkcje eksperckie, ale nie uciągną dodatkowo i masowo procesu dydaktycznego. O zderzeniu poziomu wynagrodzeń nauczycielskich z oczekiwaniami ekspertów przemysłowych w IT czy robotyce nie wspomnę…

Co dziś stanowi najpoważniejszą przeszkodę we wcielaniu w życie przemian z rodziny Przemysłu 4.0: mimo wszystko technologia, niedocenianie przemian u konkurencji, mentalność, konserwatyzm w zarządzaniu, finanse jednak?

- Przemysł 4.0 jest trochę jak menu w restauracji: istnieją rozwiązania bardziej i mniej przydatne w konkretnej branży czy firmie - tak że tzw. kanon jest wielce teoretyczny.

Prowadziliśmy badania na ten temat - pod kątem MSP: z kilkunastu technologii zaliczanych do Przemysłu 4.0 dla przedsiębiorstw małych i średnich (nie mówię tu o start-upach, lecz tych już osadzonych na rynku) interesujące bywają z reguły 3-4 technologie.

Ale kwestia mentalnościowa i organizacyjna łączy absolutnie wszystkich „konsumentów” rozwiązań Industry 4.0.

Wycinkowa cyfryzacja, automatyzacja czy robotyzacja bez jednoczesnej reorganizacji zarządzania, bez „zmapowania” procesów i przydzielenia zaangażowanym odpowiedniego zakresu obowiązków najzwyczajniej nie pozwoli na realizację ambitnych planów.

Dwa dość powszechne przekonania: przejście na instrumenty rodem z Industry 4.0 jest kosztowne. I każdorazowo prowadzi to do kompletnego reinvention of self, czyli „określania się na nowo”. Racja czy stereotyp?

- To sformułowanie jest słuszne, bo ów proces wymaga starannego namysłu: po co uciekać się do modernizacyjnych skoków? I oceny, czy mój biznes, produkcja, zakład są do tego właściwie przygotowane. To nie może być owczy pęd do nowoczesności.

A te wielkie koszty… Przed chwilą odpowiedziałem pośrednio: cyfrowy bliźniak stwarza na przykład szansę zaoszczędzenia na zakupie maszyn, gdyż produkcja inaczej modelowana uwolni np. 25 proc. potencjału do nowych zadań. Projekty związane z Przemysłem 4.0 w tej chwili nierzadko błyskawicznie się zresztą samofinansują – to kilka, czasem kilkanaście miesięcy; mam na to dowody z praktyki.

I dobrze! Przemysł 4.0 powinien mieć zastosowanie wtedy, gdy przyniesie rozwiązanie lepsze finansowo od stanu zastanego. Nic się tu specjalnie nie zmienia w tradycyjnych regułach gospodarowania: naczelnym kryterium pozostaje zwrot z inwestycji. To reguła. Choć bywa i tak, że ciężary tak czy inaczej trzeba ponieść (przepisy, jakość, konkurencja), bo inaczej wypada się z rynku.

No właśnie, skoro nie wszystkie „moduły” Industry 4.0 są potrzebne w konkretnych firmach i w jednakowym wymiarze, to trzeba systemów „szytych na miarę”. Jaka jest tu rola szczegółowych analiz i fachowych doradców?

- Rola doradców jest pierwszorzędna, ale tych na wysokim poziomie pracuje jeszcze w Polsce niewielu, a i popyt na ich umiejętności nie poraża intensywnością, zwłaszcza w przypadku MSP.

W naszym kraju latami często automatyzacja nie była potrzebna, bo rynek tolerował taką, a nie inną jakość, a i z dostępem do siły roboczej nie było dramatu.

Dziś globalne łańcuchy dostaw wysoką jakość brutalnie wymuszają, a w wielu wypadkach osiągnięcie jej bez automatyzacji i robotyzacji pozostaje niemożliwe.

No i brak rąk do pracy rzuca się w oczy coraz dotkliwiej. Niedawno prowadziliśmy projekt w fabryce z branży spożywczej. Konieczność automatyzacji i robotyzacji nie wynikała tam tylko z kryterium „taniej”, ale najzwyczajniej nie było ludzi do obsługi linii produkcyjnej.

Jeszcze o tempie przemian… Niektóre z firm narzekają dziś na ograniczenie ofert (czasowe?), dostępność tych rozwiązań, a także opóźnienia w realizacji zamówień (Przemysł 4.0, robotyzacja, automatyzacja)?

- Problem gospodarczych następstw pandemii, a potem wojny w Ukrainie mocno dotyczy dużych koncernów, produkujących komponenty niezbędne dla nowoczesnych technologii. Przypomnę tu tylko kłopot z chipami, ale też bardziej prozaiczny – z dostępem do aluminium i innych surowców. Niekiedy, wskutek globalizacji, to firmy-dostawcy w jednej lub dwóch lokalizacjach na Dalekim Wschodzie.

Niebywałe zaburzenia w logistyce natychmiast ograniczyły tu dostępność ofert, do czego doszła eksplozja kosztów podzespołów. W tej chwili na kluczowe elementy automatyki czeka się od 6 do 9 miesięcy – i nikt przy tym nie da gwarancji precyzji terminów dostaw.

Firmy boleśnie się przekonały, że uzależnienie od 1-2 centrów produkcyjnych na świecie to ślepa droga – także w kontekście Przemysłu 4.0, którą to akurat koncepcję cechuje elastyczne podejście do potrzeb firmy i rynku. Zrozumieli to też politycy, dlatego Unia Europejska zdecydowała się na strategiczny program uruchamiania i przywracania produkcji na Starym Kontynencie w fundamentalnych dla gospodarki dziedzinach (jak m.in. półprzewodniki, baterie czy technologie chmurowe).

Doradzam koncentrację uwagi na naszym rodzimym rynku. Forum Automatyki i Robotyki Polskiej upowszechnia wiedzę o polskich firmach inżynierskich mocno posadowionych na rynkach zachodnich (80-90 proc. projektów), ale… mało znanych w Polsce.

To swoją drogą zadziwiające, że polskie firmy-klienci niepotrzebnie sięgają do rozwiązań z innego kontynentu, gdy do 100 km działają wybitni rodzimi fachowcy z ugruntowaną pozycją.

Skłaniam menedżerów czy inwestorów do najprostszego wniosku: jeśli chcesz, by twoja instalacja i fabryka działała w sposób niezawodny, szukaj dostawców usług i serwisu blisko. Nie licz – zwłaszcza dziś – że zjawi się u ciebie błyskawicznie serwisowiec z Włoch, Brazylii czy USA. Naprawdę „nasze polskie jest fajne”! I patriotyzm lokalny nie ma tu nic do rzeczy.

Teraz pytanie o prognozy ogólniejszej natury: czy konsekwencje przylotu czarnych łabędzi (pandemia, wojna w Ukrainie) Przemysł 4.0, automatyzację, robotyzację przyspieszą czy spowolnią?

- Na pewno przyspieszą wcielanie w życie tej odsłony nowoczesności. Ostatnie 2 lata w przemyśle wytrącają decydentów ze strefy komfortu: sytuacja stabilna „wszystko dobrze, jakoś działa” się skończyła. Z mojego rozeznania wynika, że coraz więcej przedsiębiorstw porzuca tymczasową łataninę na rzecz śmielszego skoku.

To są powody czysto biznesowe. Silnie sprzyjają im też przesłanki natury socjologicznej i edukacyjnej. Niech pan zwróci uwagę na wydarzenia w sferze polityczno-społecznej: pandemia zintensyfikowała cyfryzację naszej administracji centralnej i samorządowej. Widać duży postęp w cyfrowym dostępie do urzędów, ale i szybką edukację społeczeństwa w tej mierze (nie mówiąc już o czasowym przeniesieniu szkolnictwa do Internetu).

Z punktu widzenia mentalnego została przełamana bariera strachu przed innowacjami, cyfryzacją. Życie społeczne i gospodarcze to bez wątpienia system naczyń połączonych. I te zachowania, przyzwyczajenia, decyzje będą się przenosiły na sferę produkcyjną.

Wśród praktyków Przemysłu 4.0 słychać, że wykształciła się potrzeba nowego rodzaju przywództwa – osobowości zdolnych przeprowadzić firmy i załogi przez zmiany Industry 4.0. W takim ujęciu lider winien oczywiście ustawicznie wzbogacać wiedzę fachową, w tym także o działaniu całego systemu produkcyjnego, ale mieć również transformacyjne zdolności z kategorii „miękkich”, przydatne w przekonywaniu i rozwoju podwładnych. Wymóg naszych czasów czy raczej jeszcze chciejstwo?

- Faktycznie, przyszłość to nie czysta technologia, lecz doskonała umiejętność korzystania z niej dla dobra przedsiębiorstwa. Takie klasyczne, sprawdzone proporcje: 1/3 technologii, 1/3 organizacji i 1/3 „części miękkiej”, czyli właściwej komunikacji i interakcji z ludźmi.

Studia inżynierskie bez wiedzy o organizacji czy umiejętności miękkie bez znajomości procesów produkcyjnych będą rzecz jasna kalekie w kontekście Przemysłu 4.0. Taki profil nowoczesnego menedżera można nazwać holistycznym podejściem do wykształcenia i zarządzania. Umiejętność rozmowy z innymi ułatwia w praktyce wprowadzenie wspomnianych dwóch pierwszych filarów.

Przykład z mojej praktyki. Rezultat dyskusji z menedżerami z fabryki, zatrudniającej prawie 1000 osób: mieli poważny problem z rytmicznym przekazywaniem komponentów do produkcji, co wynikało z tego, że ci ludzie właściwie nie komunikowali się. Każdy uprawiał własne poletko. Wystarczyło wprowadzić zasadę „popatrz na to oczami kolegi za ścianą, który np. ma większe problemy niż ty” i postaw sobie nie pytanie „co ja mogę zrobić dobrze?”, ale „co mogę zrobić dobrze, by on miał mniej problemów?”.

Tak można ludzi konsolidować wokół generalnego celu – będą znajdowali stosowne rozwiązania. Wzmacnia się wtedy zasada, że dostaniesz feedback od innych i w swoim przypadku, co z kolei rysuje wielką szansę, że elementy się zazębią i stworzą sprawny system (z pewną porządkującą pomocą doradców), co ostatecznie ułatwi też twoją robotę. Sprzężenie zwrotne…

Technologie, lean management, kaizen, symulacje przepływów produkcyjnych - wszystko to ekstra, bardzo przydatne, ale w praktyce codziennej części miękkie zarządzania są rewelacyjne.

Niestety, umiejętności komunikacyjne w Polsce nie są rozwinięte i powszechne także w zarządzaniu firmą. Nie wstyd, by ktoś tego uczył.

Menedżerowie ZF Automotive Systems Poland Częstochowa akcentują (na przykładzie swojej firmy), że rozwiązania z kręgu Industry 4.0 nie eliminują masowo ludzi z procesu produkcji, lecz diametralnie zmieniają ich rolę. Artur Kluba: „Kompetencje, których dziś oczekujemy od pracowników, są trochę innej natury. Idzie o bardziej zaawansowane technologicznie operacje, które muszą wykonywać pracownicy produkcji. (…) oni muszą rozumieć nie tylko maszyny, ale i cały funkcjonujący u nas system”. Firma zakłada, że „przy obecnym poziomie automatyzacji i robotyzacji w zakładzie proporcje pracowników bezpośrednio produkcyjnych do pracowników innych działów wspierających produkcję dojdą do poziomu 1 do 2”. Czy można te obserwacje uogólnić?

- Tak. Cyfryzacja, Przemysł 4.0 z punktu widzenia globalnego z reguły nie zabierają pracy. Co więcej: liczba osób pracujących w przemyśle będzie rosła, choć zmienią się ich kompetencje.

Znów coś z życia (z konieczności opis bardziej skomplikowanego procesu skracam do efektów). Zespół kobiet obsługiwał linię nalewania kosmetyków do opakowań. Cyfryzacja zabrała im pracę – dotychczasową. Bo nadal pracują, obsługując zrobotyzowaną linię. Widać było zainteresowanie dokształceniem, przekwalifikowaniem się; co ciekawe: mniej jest zwolnień lekarskich… Firma zwiększyła wydajność nie tylko dlatego, że zdecydowano się na robotyzację, ale i dlatego, że umożliwiono ludziom rozwój.

„Raport” z ZF Automotive Systems to celna ilustracja postępującego już zjawiska: licznego „wewnętrznego exodusu” pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy produkcji (symbolicznie mówiąc: „przy taśmie”) do działów wspierających produkcję. Z pracy fizycznej do nadzorowania pracy.

Pewne niepokoje w ludzkim aspekcie - także wśród menedżerów - jednak nie znikają… Perspektywa 20 lat w kontekście Przemysłu 4.0? „Ścierają się dwie koncepcje. W ramach pierwszej budowane będą fabryki bez ludzi, ze zgaszonym światłem. Druga, której jestem zwolennikiem, zakłada coraz większą współpracę pomiędzy człowiekiem a maszyną” – wskazuje Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji Fakro. Będziemy na łasce robotów, praca stanie się przywilejem, a bezrobocie wywoła napięcia społeczne?

- Elon Musk, skrajny fan technologii, postanowił stworzyć „fabryki bezludne” - czyli zakłady o bardzo wysokim poziomie robotyzacji (szczególnie w przypadku Tesli 3 roboty wprowadzono na gigantyczną wprost skalę). I okazało się, że to nie działa!

Pomysłodawca zapomniał, iż rdzeniem biznesu nadal jest wiedza o procesie produkcji, a robot przecież nie wymyśli, jak ta produkcja ma przebiegać… Musk jak niepyszny musiał się wycofać z koncepcji „totalnej automatyzacji”. Co więcej: gigafabryka Tesli pod Berlinem, sztandarowa inwestycja Muska, nadal nie działa, jak powinna, bo brakuje ludzi – zatrudnienie sięga 40-50 proc. potrzeb.

Przyszłość? Zatriumfuje współpraca na linii człowiek-maszyna. Nie, nie zostaniemy na łasce robotów, a praca nie będzie przywilejem dla wybranych.

Oczywiście jakaś część ludzi nie chce się kształcić i zmienić zakresu obowiązków… Obejrzałem ostatnio francuską komedię, która rysuje w satyrycznej formie problem z tamtejszymi urzędnikami państwowymi - nieusuwalnymi, wrogimi wobec zmian, zazdrośnie strzegącymi licznych przywilejów. Wydźwięk filmu? Reformy - także wskutek obstrukcji - w tej kaście świętych krów i redukcja zatrudnienia są niemożliwe.

Uspokajam. I w przemyśle, i w Polsce ów bierny pracowniczy opór absolutnie nie występuje w jakiejś masowej, groźnej dla reform z rodziny Przemysłu 4.0 postaci.