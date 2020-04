Fabryki Nissana w USA zamknięte do końca kwietnia

Japoński koncern Nissan potwierdził w czwartek przedłużenie zamknięcia swoich amerykańskich fabryk do końca kwietnia, by i chronić pracowników i ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19. Pierwotnie zakłady miały wznowić pracę we wtorek – podała agencja Kyodo.

Zamknięte od 20 marca zakłady japońskiego producenta samochodów pozostaną nieczynne także w kwietniu.

Jeszcze przed wybuchem pandemii Covid-19 Nissan zmagał się ze znaczącymi spadkami sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. W lutym spółka pierwszy raz od 11 lat spółka zgłosiła spadek kwartalnej sprzedaży za czwarty kw. kalendarzowy 2019 r. Koncern obniżył też prognozy dotyczące całorocznych wyników finansowych.

Kyodo przypomniało, że w związku z szybkim wzrostem zachorowań w USA inne firmy motoryzacyjne z Japonii - m.in. Toyota Motor i Honda Motor - również zamknęły swoje zakłady w Ameryce Północnej. Podobnie postępują amerykańskie koncerny, takie jak General Motors.