Fabryki przyszłości powstaną także w Polsce. Biznes nie przestraszył się ciężkich czasów

Nowoczesna produkcja w praktyce, Przemysł 4.0 i robotyzacja w polskich realiach widziane poprzez doświadczenie ponad 20 firm różnych branż – prezentujemy treść najnowszego raportu naszych dziennikarzy. To 29 stron ciekawej analizy i wniosków.

„Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce” - to pełny tytuł raportu-opracowania, obszernego i poruszającego technologiczne, organizacyjne, społeczne i makroekonomiczne konteksty transformacji dokonującej się w polskim przemyśle.

Autorami raportu są dziennikarze portalu WNP.PL, PulsHR.pl oraz innych portali gospodarczych Grupy PTWP. Publikacja swoją premierą towarzyszy dwudniowej konferencji w Katowicach.



Raport nie powstałby bez chęci współpracy ze strony zarządów i menedżerów produkcji ponad 20 firm przemysłowych oraz ekspertów – autorytetów w dziedzinie nowoczesnego przemysłu i procesów jego cyfryzacji.



Raport, który prezentujemy, powstał tu i teraz – jest możliwie odległy od teoretyzowania i osadzony w aktualnych realiach. Transformacja cyfrowa w przemyśle podlega bowiem wpływowi nieoczekiwanych czynników, które z jednej strony przyspieszają niektóre z procesów, ale wiele z nich komplikują, wymagają dostosowania taktyki inwestowania w nowe technologie do kolejnych wyzwań, pokonywania barier, planowania, ale i szybkiego reagowania na zmienne uwarunkowania.

Transformacja przemysłu przebiega w niezwykłych warunkach i niestabilnym otoczeniu

Kluczowy rozdział („Sygnały. Produkcja 4.0 w niestabilnym czasie”) poświęcono niezbędnej w nowych warunkach społeczno-gospodarczych elastyczności procesu produkcyjnego, z charakterystyką zmian pod wpływem bieżących, niezależnych od firmy wydarzeń i procesów (m.in. poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw, niedostatek podaży surowców i komponentów, inflacja i mocny wzrost kosztów). Mowa o tym w rozdziale „Porwane łańcuchy dostaw. Odbudowa i nowe ogniwa”.

Inwestycje, wdrożenia, dobre praktyki, centra badawcze z widokami na zastosowania ich prac, no i prognozy ekspertów i praktyków życia gospodarczego co do dalszych zmian z zarysowanej tematyki w przypadku firmy czy branży, jak i w ogólniejszej perspektywie – produkcji przemysłowej.

Osobne całości poświęcono robotyzacji i automatyzacji, roli państwa oraz mechanizmom wsparcia wdrożeń i innowacyjności, a także wpływowi transformacji cyfrowej przemysłu na rynek pracy, kwalifikacje, wiedzę i relacje – międzyludzkie, ale też te… pomiędzy człowiekiem i uzbrojoną w cyfrową inteligencję maszyną. Branżowe ujęcie twórcy raportu zarezerwowali dla sektora motoryzacyjnego.

To zarys treści raportu „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce” i zarazem tematyka rozmów z menedżerami działających w naszym kraju firm przemysłowych – wywiadów, które stały się jego osnową.

Czarne łabędzie weryfikują efekty procesów unowocześniania produkcji i wpływają na strategie firm

Rozmowy z przedstawicielami firm przemysłowych przyrównać można do sondy, która u podstaw weryfikuje przykłady zmian w przedsiębiorstwach – tych strategicznych, ale z uwzględnieniem „tu i teraz”, czyli wpływu czarnych łabędzi (pandemii i wojny w Ukrainie) na przebieg wcielania w życie nowoczesnych metod produkcji.

Autorzy raportu koncentrują się bardzo mocno na wiernym przekazywaniu przykładów, spostrzeżeń, sądów praktyków. Faktycznymi współautorami raportu są zatem firmy, którym należą się podziękowania za współpracę.

Wymieńmy je wszystkie: Amica, Apator, Bakalland, BSH, Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”, Fakro, Famur, Gedeon Richter, Kompania Piwowarska, Medcom, Metal-Fach, Powen-Wafapomp, Pratt & Whitney, SaMasz, Solaris Bus & Coach, Stellantis, Track Tec, Varroc Lighting Systems, Volkswagen Poznań, Wedel, Wielton, ZF Automotive Systems, ZPUE.

Katalog dobrych praktyk może być traktowany jako źródło żywej wiedzy, a nawet swoisty poradnik wdrażania Przemysłu 4.0

W raporcie ogniskujemy uwagę na dużych polskich przedsiębiorstwach, które nowoczesność skutecznie wprowadzają do naszej biznesowo-gospodarczej codzienności, choć niektóre z ambitnych zamierzeń weryfikuje życie…

Obserwacje i wnioski menedżerów sprawujących pieczę nad produkcją składają się na katalog dobrych praktyk sygnalizowanych we wspomnianych rozmowach i w syntetycznej formie w raporcie.

– Jeśli potraktują państwo nasz raport nie tylko jako opis stanu rzeczy, ale i źródło praktycznej wiedzy, swoiste wstępne drogowskazy, sugestie, punkty wyjścia do bardzo już drobiazgowych analiz, dotyczących potrzeb i możliwości wdrażania nowoczesnych metod produkcji w waszych firmach, to tym bardziej raport „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce” spełni swoje zadanie – zauważa, zapraszając do lektury, Jacek Ziarno – twórca koncepcji i współautor tekstu, redaktor naczelny magazynu gospodarczego Nowy Przemysł.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.