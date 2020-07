Facebook, Amazon, Apple i Google. Szefowie gigantów zostaną przesłuchani

Na środę 29 lipca zaplanowano przed komisją sprawiedliwości oraz podkomisją antytrustową Kongresu USA wirtualne przesłuchanie szefów Facebooka, Amazona, Apple'a i Google'a w ramach toczących się wobec przedsiębiorstw postępowań antymonopolowych.

Komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA poinformowała, że przesłuchanie szefów czterech amerykańskich firm technologicznych odbędzie się w środę w formie online za pośrednictwem komunikatora wideo.

Dyrektorzy generalni wielkich firm technologicznych: Jeff Bezos z Amazona, Tim Cook z Apple'a, Mark Zuckerberg z Facebooka oraz Sundar Pichai zarządzający holdingiem Alphabet, do którego należą Google i YouTube, odpowiedzą w Kongresie na pytania dotyczące prowadzonych w sprawie ich firm dochodzeń antytrustowych.



Prowadzący dochodzenie będą mieli okazję zapytać przesłuchiwanych nie tylko o dominującą pozycję ich spółek, lecz także o oskarżenia padające aktualnie pod adresem przedsiębiorstw, dotyczące np. traktowania pracowników przez Amazona podczas pandemii czy rozprzestrzeniania się mowy nienawiści na Facebooku i YouTubie.

"Wyraźnie widać, że sektor ma bardzo poważne problemy, które należy rozwiązać. Wyraźnie też widać, że te ogromne platformy internetowe nie są w stanie same uregulować swojego działania. Odpowiedzialność za to spada więc na Kongres" - powiedział w wywiadzie dla dziennika "The Washington Post" David Cicilline, przewodniczący podkomisji ds. postępowań antymonopolowych.

Pierwotnie przesłuchanie zaplanowano na poniedziałek 27 lipca, musiało ono jednak zostać przesunięte z powodu odbywającego się w tym dniu pogrzebu kongresmena Johna Lewisa.

Przesłuchanie szefów koncernów jest częścią szerokiego postępowania antymonopolowego prowadzonego wobec największych amerykańskich koncernów technologicznych zarówno przez władze stanowe, jak i prokuraturę generalną.

Aktualnie w USA toczy się kilka dochodzeń przeciwko wielkim koncernom technologicznym. Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) prowadzi już śledztwo ws. przejmowania przez Amazona i Facebooka mniejszych firm, zaś resort sprawiedliwości USA rozważa wszczęcie w tym roku postępowania antytrustowego przeciwko Google'owi w związku z oskarżeniami o zdominowanie przez spółkę rynku reklamowego i wyszukiwarek internetowych. Podobne dochodzenia przeciwko koncernom prowadzi też kilkunastu prokuratorów stanowych.