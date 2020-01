Facebook i eBay obiecują walkę z fałszywymi recenzjami produktów

Platformy Facebook i eBay obiecały działania na rzecz skuteczniejszego przeciwdziałania zjawisku fałszywych recenzji produktów w sieci - poinformowały w środę brytyjskie władze ds. rynku i konkurencji (CMA).

Jak przypomina agencja Reutera recenzje i opinie klientów są nieodłącznym elementem zakupów w internecie, które zapewniają liczne strony internetowe i aplikacje. CMA zwraca jednak uwagę na zjawisko publikowania fałszywych opinii mających zwiększyć sprzedaż.

Facebook usunął do tej pory 188 grup i zablokował dostęp 24 użytkownikom, a eBay odebrał dostęp do platformy 140 użytkownikom od lata 2019 roku - podało CMA.

"Miliony klientów opierają decyzje zakupowe na ocenach w internecie. Natomiast gdy są one fałszywe to powstaje ryzyko zakupu czegoś niepotrzebnego (...)" - tłumaczył szef CMA Andrea Coscelli. Instytucja podkreśliła jednocześnie, że dopuszczając do publikowania fałszywych treści żadna z firm nie działała umyślnie.

Obie zapowiedziały walkę ze zjawiskiem.