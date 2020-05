Facebook i Google do końca roku pozwolą pracować zdalnie

Amerykańskie koncerny poinformowały, że chociaż już planują stopniowe uruchamianie swoich biur, to pracownicy firm, którzy mogą i wolą pracować zdalnie, otrzymają możliwość kontynuowania pracy z domu przynajmniej do końca tego roku.

Facebook poinformował w piątek, że zgodnie z planem zamierza otworzyć większość swoich biur 6 lipca, jednak wszyscy pracownicy, którzy mają możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie, będą mogli kontynuować taką formę pracy do końca tego roku. Tym bardziej, że część państw, w których działa koncern, postanowiła przedłużyć ograniczenia związane z przemieszczaniem się mieszkańców, wprowadzone z powodu pandemii Covid-19.

"Dzisiaj ogłosiliśmy, że pracownicy, których obowiązki pozwalają na pracę z domu, mają możliwość przedłużenia pracy zdalnej do końca roku. Jak można sobie wyobrazić, sytuacja ciągle się rozwija, a pracownicy i ich rodziny muszą podjąć ważne decyzje o powrocie do pracy" - powiedział BBC rzecznik firmy. Dodał również, że Facebook ciągle jeszcze nie podjął decyzji, którzy pracownicy zostaną poproszeni jednak o powrót do biura.

Facebook był jedną z pierwszych firm internetowych, która wysłała pracowników do pracy zdalnej. Koncern przyznał również swoim etatowym pracownikom premie w wysokości 1 tys. dolarów na pokrycie dodatkowych kosztów pracy zdalnej, w tym np. zapewnienie opieki do dzieci.

Google, który pierwotnie zapowiadał, że poprosi pracowników o powrót do pracy po 1 czerwca, także poinformował teraz, że przedłuży możliwość pracy zdalnej o siedem kolejnych miesięcy. Szef koncernu Sundar Pichai powiedział, że osoby, których obowiązki wymagają obecności w biurze, będą mogły rozpocząć pracę od lipca, zapewnił także, że firma przyjmie wszelkie niezbędne środki ochronne, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

Eksperci twierdzą, że niektórym firmom jest na rękę to, że pracownicy mogą zostać w domu. Daje to m.in. czas na przearanżowanie powierzchni biurowej zgodnie z wytycznymi o konieczności utrzymywania bezpiecznego dystansu pomiędzy pracownikami. Ponadto - jak zauważają specjaliści - niektórzy pracownicy czują niepokój na myśl o powrocie do pracy w czasie trwającej wciąż pandemii.