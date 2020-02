Facebook i PlayStation odwołały udział w GDC z powodu obaw dot. koronawirusa

Facebook i PlayStation odwołały udział w tegorocznej edycji branżowego Game Developers Conference w San Francisco. Firmy swoją decyzję motywują obawami związanymi z epidemią koronawirusa Covid-19. Podobne powody podało już 10 firm uczestniczących w wydarzeniu.

Facebook pomimo odwołania udziału swoich przedstawicieli w Game Developers Conference (GDC) zapowiedział, że wciąż planuje wirtualnie ogłosić na konferencji swoje plany. Chodzi szczególnie o przyszłość należącej do koncernu firmy Oculus rozwijającej technologię wirtualnej rzeczywistości (VR).

Japońska firma Sony, która jest właścicielem marki PlayStation, w przesłanym do mediów oświadczeniu stwierdziła, iż rezygnacja z udziału w konferencji "wydawała się być najlepszym wyborem ze względu na zmieniającą się z dnia na dzień sytuację i ograniczenia w podróżach związane z koronawirusem". Spółka wyraziła także żal z powodu swojej nieobecności na tegorocznej edycji wydarzenia i zapowiedziała, że chętnie weźmie udział w kolejnych.

Sony już wcześniej odwołało udział w innym festiwalu branży gier w USA - PAX East. PlayStation miało tam zaprezentować ponad 20 nowych gier, w tym długo oczekiwany tytuł "The Last of Us 2". O swojej decyzji firma poinformowała na tydzień przed planowanym wydarzeniem.

Organizowane od 1988 r. Game Developers Conference to jedno z głównych dorocznych wydarzeń światowej branży oprogramowania rozrywkowego. Towarzyszą mu m.in. gala nagród Game Developers Choice Awards (GDCA) oraz konferencja gier niezależnych: Independent Games Festival (IGF). Tegoroczna edycja GDC ma się odbyć w dniach 16-20 marca w kalifornijskim San Francisco.

Według organizatorów GDC spośród ok. 550 firm biorących udział w konferencji, dotychczas 10 zgłosiło zmianę planów w związku z epidemią koronawirusa - przekazał dziennik "Washington Post". Jak zauważyła gazeta, na swojej stronie internetowej organizatorzy podkreślili, że "są przekonani iż ścisłe warunki kwarantanny dotyczące koronawirusa i duża liczba usprawnień w miejscu organizacji wydarzenia zapewnią jego bezpieczny przebieg dla całej społeczności".

Do tej pory na całym świecie potwierdzono ponad 75 tys. zakażeń nowym koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Kryzys wywołany epidemią oddziałuje negatywnie na produkcję w przemyśle technologicznym, a także na branżę gier. Kolejne firmy przewidują ograniczenia lub nawet przerwy w dostawach urządzeń montowanych w Chinach lub z wykorzystaniem sprowadzanych z tego kraju części. Z powodu Covid-19 opóźniono również m.in. datę premiery gry "The Outer Worlds" na konsole Nintendo Switch, a także zmieniono plan rozgrywek turniejowych e-sportowej Ligi "Overwatch" (OWL).