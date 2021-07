Facebook i Twitter mają płacić policji za ściganie trolli

Władze Wielkiej Brytanii rozważają nowelizację przepisów dotyczących mediów społecznościowych. Pojawiają się sugestie, że firmy takie jak Facebook czy Twitter powinny finansowo wspierać policję, kiedy ta ściga osobę popełniającą przestępstwo, za pośrednictwem ich platformy.

Model finansowania "zanieczyszczający płaci"

Zdaniem dziennikarzy brytyjskiej gazety, jeśli przepisy wejdą w życie, fala skarg będzie trafiać do Ofcom (Office of Communications; organ państwowy monitorujący rynek mediów). Szczególnie skargi te mogą dotyczyć wojen kulturowych, gdzie jedna strona będzie skarżyć drugą o to, że jej opinie są szkodliwe i należy je wyeliminować.Jeżeli brytyjski projekt przepisów wejdzie w życie, można spodziewać się dużego sprzeciwu właścicieli platform społecznościowych. Zakłada on bowiem, że powinny one finansowo wspierać policję, która będzie ścigać internetowych trolli. Obecnie rzadko się tym zajmuje z powodu właśnie braku środków.Przedstawiciele władz w Wielkiej Brytanii zdają sobie sprawę z tego, że taki opór może nadejść, jednak podczas dyskusji padały argumenty, iż ich obecne modele biznesowe mediów społecznościowych na "wzbudzaniu obrzydzenia, aby ludzie jak najdłużej patrzyli na ekrany i oglądali reklamy".Jednym z elementów reformy przepisów ma być także zwiększenie nacisku na lepszą edukację w szkołach, aby wspierać "cyfrowego obywatela".