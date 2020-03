Facebook i Twitter wycofują się z festiwalu SXSW; powodem koronawirus

Facebook i Twitter oświadczyły, że nie wezmą udziału w tegorocznym festiwalu multimedialnym South by Southwest (SXSW) z powodu obaw przed chorobą Covid-19. Organizatorzy imprezy zapewniają, że nie planują odwołać wydarzenia.

Facebook tłumaczy wycofanie się z festiwalu obawami przed koronawirusem. "Z tego powodu firma i nasi pracownicy nie wezmą udziału w tegorocznej edycji SXSW" - podkreślił koncern w oświadczeniu przekazanym mediom.

Twitter natomiast jeszcze w niedzielę oświadczył, że z powodu epidemii postanowił zawiesić wszystkie wyjazdy biznesowe pracowników, oprócz tych które są absolutnie konieczne. Firma oświadczyła, że zakaz ten ma charakter natychmiastowy i będzie obowiązywał tak długo aż opracowana zostanie szczepionka na Covid-19 lub do momentu kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczy, że minęło ryzyko pandemii.

W praktyce oznacza to więc także odwołanie podróży pracowników firmy na festiwal Soutch by Southwest, w tym uczestnictwa w imprezie szefa Twittera Jacka Dorsey'a, który miał także poprowadzić jeden z pokazów. Rzecznik Twittera Siobhan Murphy poinformował również media, że na SXSW nie powstanie także doroczny #TwitterHouse, czyli specjalne stanowisko firmy.

Organizatorzy festiwalu zapewniają jednak, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, chociaż przyznają, iż wielu wystawców wycofało się z udziału w imprezie. Tymczasem w internecie pojawiła się petycja z apelem o odwołanie festiwalu SXSW. Do wtorku podpisało się pod nią niemal 30 tys. osób.

Festiwal SXSW odbywa się nieprzerwanie od 32 lat. Zainaugurowana jako impreza muzyczna, na przestrzeni lat rozrosła się w pełnowymiarową konferencję multimedialną z koncertami, pokazami filmowymi, targami gier i wydarzeniami technologicznymi. W tym roku SXSW zaplanowany został w dn. 13-22 marca w Austin w Texasie.

SXSW to niejedyna impreza, której plany może pokrzyżować koronawirus. Z powodu epidemii odwołanych zostało już sporo dużych imprez, w tym Mobile World Congress w Barcelonie czy targi motoryzacyjne w Genewie.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ponad 70 krajach wzrosła do prawie 89 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 52 zgony.