Facebook, Instagram i WhatsApp znalazły się pod ostrzałem. Chodzi o oszustwa finansowe

Okazuje się, że Facebook, Instagram i WhatsApp stały się narzędziami do wyłudzania dużych ilości pieniędzy od Brytyjczyków. Teraz brytyjscy konsumenci, banki oraz deputowani żądają stanowczych kroków ze strony ich właściciela - Mety, by ukrócić dalsze oszustwa.

Brytyjski dziennik "The Guardian" dotarł do osób, które miały zostać oszukane za pośrednictwem portali należących do amerykańskiego biznesmena Marka Zuckerberga i jego firmy Meta. Niektórzy stracili w ten sposób oszczędności życia. Za pośrednictwem platform umieszczano na przykład fałszywe ogłoszenia, gdzie namawiano ludzi do inwestowania. Facebook oraz Instagram stały się również pożywką dla fałszywych sklepów internetowych, które służyły tylko i wyłącznie do wyłudzania pieniędzy.

Jednak WhatsApp także stał się portalem podatnym na oszustwa poprzez rozsyłane za jego pośrednictwem fałszywe wiadomości, w których podszywano się na przykład pod członków rodziny lub znajomych, by wyłudzić od różnych osób pieniądze.

Znakomita większość wyłudzeń w Wielkiej Brytanii odbywa się za pośrednictwem porali Mety

Brytyjski bank TSB szacuje, że wyłudzenia będą w tym roku kosztować brytyjskie gospodarstwa domowe nawet 250 mln funtów. Już w 2022 roku TSB zauważył ogromny wzrost liczby oszustw za pośrednictwem portali Mety, które według banku stanowią 80 proc. wszystkich wyłudzeń, z którymi miał do czynienia. Co każde 7 minut jakiś Brytyjczyk pada ofiarą oszustwa dokonywanego za pośrednictwem Facebooka albo Instagrama.

Przez platformy Marka Zuckerberga przewala się "tsunami" wyłudzeń

Ze względu na to "tsunami" wyłudzeń, jak nazywają proceder brytyjskie media, w parlamencie jest procedowana nowa ustawa dotycząca bezpieczeństwa w sieci, która będzie wymagała od platform internetowych usuwania fałszywych reklam, a także ich zgłaszania władzom.

Również banki będą miały zgodę na opóźnianie podejrzanych płatności. Jednak podczas gdy te pierwsze często muszą zwracać pieniądze klientom, którzy padli ofiarą oszustw, platformy za pośrednictwem, których do nich doszło nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Brytyjski sektor bankowy uważa więc, że również i one powinny brać na siebie część kosztów związanych z oszustwami i oddawać ukradzione pieniądze użytkownikom. TSB i Barclays argumentują, że kalifornijskiego giganta technologicznego, który jest wart 700 miliardów dolarów powinno być stać na tego typu wkład, zwłaszcza, że ogromne pieniądze zarabia właśnie na reklamach, których część okazuje się być próbami wyłudzenia pieniędzy.

Tylko w zeszłym roku dochody Mety z reklam wzrosły o 37 proc., osiągając zawrotną sumę 3,3 mld funtów. Bank Barclays szacuje, że aż do 77 proc. wszystkich wyłudzeń dochodzi za pośrednictwem platform internetowych.